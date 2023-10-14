Назвали самую смертельную форму рака кожи

Немеланомный рак кожи (НМРЖ) является наиболее частой причиной смерти во всем мире. Статистика летальности даже выше, чем в результате меланомы, которая считается более тяжелой формой заболевания.

Это показали последние данные исследование проведенного в Германии, его результаты сообщили на конгрессе Европейской академии дерматологии и венерологии ( EADV ).

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В 2020 году немеланомный рак стал причиной 78% всех случаев рака кожи, что привело к более чем 63 700 смертям. И наоборот, меланома вызвала примерно 57 000 летальных исходов в том же году. Следовательно, значительно более высокая заболеваемость немеланомным раком (НМРШ) привела к значительному общему влиянию на статистику заболеваемости.

Люди со светлой кожей и пожилые люди наиболее уязвимы к немеланомной форме рака, соответственно они имеют наибольшую смертность от этой тяжелой болезни.

Мы должны донести до сведения, что не только меланома может быть смертельной, но и НМРЖ. Важно отметить, что люди с высоким уровнем меланина также находятся в группе риска и умирают от рака кожи.

– подчеркнул ведущий автор исследования, профессор Тьерри Пассерон.

Ученые считают, что следует внедрять эффективные стратегии для уменьшения смертности от всех видов рака кожи и одинаково с предосторожностью и всей серьезностью относиться ко всем видам рака кожи.