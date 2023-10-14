Назвали найсмертельнішу форму раку шкіри

Немеланомний рак шкіри (НМРШ) є найчастішою причиною смерті у всьому світі. Статистика летальності навіть вища, ніж унаслідок меланоми, яка вважається більш важкою формою захворювання.

Це показали останні дані дослідження проведеного в Німеччині, його результати повідомили на конгресі Європейської академії дерматології та венерології (EADV).

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У 2020 році немеланомний рак став причиною 78% усіх випадків раку шкіри, що призвело до понад 63 700 смертей. І навпаки, меланома спричинила приблизно 57 000 летальних випадків у тому ж році. Отже, значно вища захворюваність на немеланомний рак (НМРШ) призвела до значного загального впливу на статистику захворюваності.

Люди зі світлою шкірою та люди похилого віку найвразливіші до немеланомної форми раку, відповідно вони мають найбільшу смертність від цієї важкої хвороби.

Ми повинні донести до відома, що не тільки меланома може бути смертельною, але й НМРШ. Важливо відзначити, що люди з високим рівнем меланіну також перебувають в групі ризику і помирають від раку шкіри,

– наголосив провідний автор дослідження, професор Тьєррі Пассерон.

Тож, учені вважають, що слід впроваджувати ефективні стратегії для зменшення смертності від усіх видів раку шкіри і однаково з пересторогою та всією серйозністю ставитись до усіх видів раку шкіри.