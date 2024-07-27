Безжалостное комбо: недостаток сна и кофе уменьшают мозг

Нехватка сна и кофе с кофеином уменьшают мозг –к таким неожиданным выводам пришли ученые. Дело в том, что кофеин усиливает изменения в мозге, которые провоцирует бессонница, вследствие чего уменьшается размер серого вещества.

Чтобы выявить связь между употреблением кофе, бессонницей и объемом мозга, ученые провели двойное рандомизированное исследование, к которому привлекли 36 участников, средний возраст которых был примерно 29 лет.

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Всех участников разделили на три группы:

в первой – люди потребляли до 450 миллиграммов кофе и спали только 5 часов в течение пяти дней.

во второй группе были участники, которые страдали бессонницей. Они потребляли 300 миллиграммов кофеина,

участники третьей группы – были участники, которые не страдали бессонницей и потребляли кофе без кофеина.

Что показало исследование

Ученые обнаружили, что хроническое недосыпание приводит к адаптивной регуляции серого вещества, а употребление кофеина в период бессонницы – к снижению когнитивных функций и уменьшению объема мозга.

В третьей группе (без кофеина) у участников зафиксировали увеличение объема серого вещества в нескольких зонах мозга, в частности в префронтальной коре, височно-затылочной коре и таламусе.

Зато у тех участников, которые потребляли кофе и страдали бессонницей, мозг уменьшился в таламусе, дорсомедиальной префронтальной коре и дорсолатеральной префронтальной коре.

Эти данные позволили ученым предположить, что аденозиновые рецепторы А1 играют важную роль в регуляции нейронной активности и способствуют сну. А кофеин, наоборот, – действует как антагонист этих рецепторов.