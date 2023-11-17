Не только страх одиночества, что такое пограничное расстройство личности

Пограничное расстройство личности – это психическое расстройство, при котором человек испытывает сильный страх быть заброшенным, ему трудно переносить одиночество.

Человек, страдающий этим расстройством, часто испытывает неуместный гнев, проявляет импульсивное поведение и склонен к частым колебаниям настроения, что может осложнить построение крепких отношений.

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Почему возникает пограничное расстройство личности

Признаки пограничного расстройства включают в себя проблемы с самооценкой, трудности в управлении эмоциями и поведением, а также нестабильность в отношениях. Существует несколько факторов, влияющих на возникновение пограничного расстройства личности:

Структура мозга. У людей, страдающих этим расстройством, могут наблюдаться изменения в структуре мозга, влияющие на контроль над импульсами и регуляцию эмоций.

Генетика. Наличие родственников с этим расстройством увеличивает риск его развития у других членов семьи.

Отрицательный опыт. Травматические события в детстве могут повысить риск развития пограничного расстройства личности в возрасте.

Признаки пограничного расстройства личности

Люди, страдающие пограничным расстройством личности, часто чувствуют нестабильность своей личности, что сказывается на постоянном изменении их интересов. Они могут испытывать интенсивный страх перед отторжением, что приводит к частому изменению взглядов на окружающих. Эти люди могут воспринимать мир в крайних категориях, видя все либо вполне хорошим, либо совершенно плохим.

Дополнительные признаки пограничного расстройства включают:

интенсивный страх быть брошенным;

непереносимость одиночества;

частое чувство пустоты;

частые проявления неуместного гнева;

импульсивность;

селфхарм.

Лечение пограничного расстройства личности

Для лечения пограничного расстройства личности часто используют комплексный подход, охватывающий психотерапию и в некоторых случаях применение лекарственных препаратов.

В ходе психотерапии врач поможет:

научиться управлять эмоциями, вызывающими дискомфорт;

снизить импульсивность;

работать над улучшением отношений, осознавая свои чувства и чувства других людей;

узнать больше о пограничном расстройстве личности.

Антидепрессанты, антипсихотики или стабилизирующие настроение препараты могут помочь справиться с такими симптомами расстройства, как депрессия, импульсивность, агрессивность и тревожность.