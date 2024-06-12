Популярная еда повышает риск ранней смерти

Часто говорят, что вегетарианская диета способствует уменьшению вероятности появления хронических болезней и продлевает жизнь, при этом благоприятно влияя на окружающую среду. Это правда, если не считать ультраобработанные продукты растительного происхождения, такие как замороженная пицца, пончики или фаст-фуд.

Что такое ультрапереработанные продукты

Когда производят продукты и блюда глубокой переработки обычно цельные продукты разделяют на отдельные вещества, которые включают жиры, белки, масла, сахара, крахмал и клетчатку.

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Некоторые из этих веществ затем гидролизуют, гидрогенизации или другим химическим процессам. На следующих этапах на модифицированные или немодифицированные компоненты воздействуют температурами, придают им необходимую форму и объем. Часто к этим веществам добавляют красители, эмульгаторы, стабилизаторы и ароматизаторы, чтобы готовый продукт дольше хранился, был вкусным и красивым.

Новое исследование ультрапереработанных продуктов

В исследовании использовали данные, собранные из Британского биобанка. Более 118 000 человек в возрасте от 40 до 69 лет ответили на вопросы относительно своего рациона. Эти данные были связаны с медицинскими записями и записями о смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Растительные ультрапереработанные продукты повышают риск смерти

Результаты исследования показали, что ультраобработанные продукты растительного происхождения увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 5%, а риск преждевременной смерти – на 13%.

Ученые также выяснили, что каждые 10% замены ультраобработанных продуктов растительного происхождения на свежие, замороженные или минимально обработанные растения снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 7% и уменьшают риск смерти от сердечных заболеваний на 13%.

Мы не можем всегда утверждать, что растительное – это означает полезное, ведь в конце концов сахар также происходит из растений. Многие продукты, не содержащие животных ингредиентов, включая печенье, чипсы, сладости и сладкие безалкогольные напитки, технически основаны на растениях, но они не являются частью здорового питания,

– подчеркнул Дуэйн Меллор, квалифицированный диетолог и старший научный сотрудник Медицинской школы Астон.