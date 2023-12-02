Половина людей до 35 лет плохо слышат: новые данные, как наушники влияют на слух

В Британии было проведено исследование влияния прослушивания музыки в наушниках на слух. Неожиданно ученые обнаружили, что почти у половины людей в возрасте до 35 лет состояние слуха ухудшилось.

Это подтвердил анализ клинических тестов, представленных британской компанией Эargym, как специализируется на здоровье слуховой системы. Результаты исследования действительно настораживают, проблемы со слухом вследствие прослушивания громкой музыки называют "назревающим кризисом".

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Детали исследования

Оно охватывает более 1 000 человек в Великобритании в возрасте от 16 до 35 лет, опросы проводились в период с июня по октябрь 2023 года.

Ученые обнаружили, что 49% людей имели "ниже нормального" уровня слуха, что повлияло на качество их жизни.

Более того, около четверти людей в возрасте до 35 лет потеряли слух, а еще двое из пяти имели "вероятную" потерю слуха, согласно анализу клинических тестов.

"Лишь 40% не имели никаких признаков потери слуха, а у остальных диагноз был не определен", – говорится в сообщении.

Как тестировали участников

Люди, которые были вовлечены в исследование, также проходили тест "язык в шуме". Суть эксперимента заключалась в том, что участники должны были определить три цифры на фоне шума с разной громкостью, чтобы оценить соотношение сигнал/шум.

Ученые отметили, что ухудшение слуха у молодых людей в основном связано с "опасно громким прослушиванием", а также с "шумом городской среды" от строительства, дорог, поездов или метро.

Использование наушников достаточно популярно. Люди склонны слушать музыку немного громче, чем следует, и не делать достаточно перерывов. В нашем ухе около 18 000 волосковых клеток, и те, которые повреждаются, не обладают способностью к восстановлению,

– отметила Аманда Филпотт, бывшая руководительница службы здравоохранения Великобритании.

Какой выход

Ученые предлагают людям соблюдать правила 60/60, то есть слушать музыку на 60% громкости и не больше 60 минут в день.