Как научить ребенка просыпаться рано в школу

Одно из преимуществ летних каникул состоит в том, что детям можно спать, сколько хочется. Но это может привести к серьезной проблеме, когда приближается осень и приходит время рано вставать в школу.

Перестраивать график ребенка бывает достаточно сложно из-за того, что резкие изменения активности нарушают естественные циркадные ритмы. Однако существуют действенные способы, которые помогут перенастроить внутренние часы ребенка.

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Выясните сколько сна нужно ребенку

За лето, вероятнее всего, у ребенка возникла привычка поздно ложиться и поздно вставать. Чтобы приготовиться к раннему пробуждению в школе, вам нужно заранее перенастроить внутренние циркадные ритмы ребенка, чтобы адаптация к началу учебного года прошла как можно лучше.

Несмотря на то, что все люди отличаются друг от друга, обычно детям в возрасте 5 – 9 лет требуется 10 – 11 часов ночного сна, а подросткам в возрасте 10 – 18 лет – от 8,5 до 9,5 часов.

Определите лучшее время для засыпания

Рассчитайте, в какой ребенок нужно ложиться спать, чтобы вовремя просыпаться и идти в школу. Предположим, что занятия в школе начинаются в 8:00, поэтому вам необходимо выходить из дома в 7:30. Также допустим, что на завтрак и приведение себя в порядок уходит еще один час. Значит, вам нужно вставать в 6:30, а ложиться спать в 21:30.

В зависимости от того, насколько быстро ребенку удается заснуть, возможно, придется укладывать спать раньше расчетного времени.

Перенастройте внутренние часы

Каждые 3 – 4 дня смещайте время отхода ко сну ребенка на 15 минут (до нужного часа). В эти же дни каждый раз будите малыша на 15 минут раньше. Соблюдайте такой режим каждый день (включая выходные), пока не начнете ложиться спать в определенное время.

В зависимости от того, насколько поздно ребенок ложился спать, этот процесс может занять до нескольких недель, поэтому планируйте все заранее, чтобы своевременно перейти к необходимому режиму. Если у вас не так много времени в запасе, вам придется ускорить процесс. Попытайтесь смещать время отхода ко сну на 1 – 2 часа каждые 1 – 2 дня и вставать в эти дни тоже раньше.

Вероятно, сначала малышу будет не так легко, но это все же легче, чем если бы вы резко изменили его режим за один день, особенно если в этот день окажется первый день занятий в школе.

Не отходите от плана и по выходным. Если ребенок не будет соблюдать выбранный режим сна и бодрствования, то снова собьет свои циркадные ритмы, сделав пробуждение понедельника настоящим мучением.