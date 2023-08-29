Як навчити дитину прокидатись рано в школу

Одна з переваг літніх канікул полягає в тому, що дітям можна спати скільки хочеться. Але це може призвести до серйозної проблеми, коли наближається осінь і настає час рано вставати до школи.

Перебудовувати графік дитини буває досить складно через те, що різкі зміни активності порушують природні циркадні ритми. Проте існують дієві способи, які допоможуть переналаштувати внутрішній годинник дитини.

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З'ясуйте скільки сну потрібно дитині

За літо, найімовірніше, у дитини виникла звичка пізно лягати і пізно вставати. Щоб приготуватися до раннього пробудження до школи, вам потрібно заздалегідь переналаштувати внутрішні циркадні ритми дитини, щоб адаптація до початку навчального року пройшла якомога краще.

Попри те, що всі люди відрізняються один від одного, зазвичай дітям віком 5 – 9 років потрібно 10 – 11 годин нічного сну, а підліткам віком 10 – 18 років – від 8,5 до 9,5 годин.

Визначте найкращий час для засинання

Розрахуйте, о котрій дитині потрібно лягати спати, щоб вчасно прокидатися і йти до школи. Припустимо, що заняття у школі розпочинаються о 8:00, тому вам необхідно виходити з дому о 7:30. Також припустимо, що на сніданок і приведення себе в порядок йде ще одна година. Значить, вам потрібно вставати о 6:30, а лягати спати о 21:30.

Залежно від того, наскільки швидко дитині вдається заснути, можливо, доведеться вкладати спати раніше за розрахунковий час.

Переналаштуйте внутрішній годинник

Кожні 3 – 4 дні зміщуйте час відходу до сну дитини на 15 хвилин (до потрібної години). У ці ж дні щоразу будіть малюка на 15 хвилин раніше. Дотримуйтесь такого режиму щодня (включаючи вихідні), доки не почнете лягати спати в певний час.

Залежно від того, наскільки пізно дитина лягала спати, цей процес може зайняти до декількох тижнів, тому розплануйте все заздалегідь, щоб своєчасно перейти до необхідного режиму. Якщо у вас не так багато часу в запасі, вам доведеться прискорити процес. Спробуйте зміщувати час відходу до сну на 1 – 2 години кожні 1 – 2 дні і вставати в ці дні теж раніше.

Ймовірно, спочатку малюку буде не так легко, але це все ж таки легше, ніж якби ви різко змінили його режим за один день, особливо якщо цим днем ​​виявиться перший день занять у школі.

Не відходьте від плану і у вихідні. Якщо дитина не дотримуватиметься обраного режиму сну та неспання, то знову зіб'є свої циркадні ритми, зробивши пробудження понеділка справжньою мукою.