Ученые посчитали, насколько лет продлевает жизнь здоровое питание

Отказ от вредных продуктов и замена их на здоровую пищу не только улучшает самочувствие, но и продлевает жизнь. Об этом заявили диетологи, исследователи и специалисты в сфере общественного здравоохранения, сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний из разных стран.

Из предыдущих исследований известно, что плохие пищевые привычки ежегодно уносят жизни более 75 тысяч жизней в Великобритании. С другой стороны, исследователи из США обнаружили, что более здоровый рацион может помочь снизить вероятность преждевременной смерти.

Также на тему Почему зимой хочется более сладкого и как этому помочь

Новое исследование питания

В настоящее время специалисты по Норвегии, Австралии и Великобритании во главе с профессором Ларсом Фаднесом провели исследование, чтобы понять, как соблюдение принципов сбалансированного питания Eatwell влияет на продолжительность жизни.

Эти рекомендации содержат пять порций фруктов и овощей в день, употребление цельнозерновых продуктов, углеводов с высоким содержанием клетчатки и молочных продуктов с низким содержанием жира и сахара, а также снижение потребления красного и обработанного мяса до 70 г в день и замену его на продукты с низким содержанием жира и высоким содержанием белка и клетчатки.

Насколько продлевает жизнь правильное питание

Данные долгосрочного исследования UK Biobank, проведенного в целях изучения влияния генетики и окружающей среды на развитие различных заболеваний, позволили ученым проанализировать пищевые привычки 467 354 участников. Исследование показало, что средняя продолжительность жизни 40-летних женщин со сбалансированным питанием составляет 44,7 лет, а мужчин – 41,5 года, для 70-летних – 17,6 и 15,5 лет соответственно.

Полный отказ от вредных пищевых привычек и соблюдение рекомендаций Eatwell приведет к увеличению продолжительности жизни на 8,6 лет (UI 6,8-10,2 года) для 40-летних женщин и 8,9 лет (UI 7,2-10,8) ) года) для 40-летних мужчин. Для 70-летних женщин и мужчин прирост будет составлять соответственно 4,4 года (UI 3,6-5,4 года) и 4 года (UI 3,4-5,1 года).

Какая еда самая полезная

Наибольшее улучшение здоровья было достигнуто вследствие увеличения потребления цельнозерновых продуктов, орехов и фруктов и уменьшения потребления сахаросодержащих напитков и обработанного мяса. Ученые отметили, что понимание того, как изменения в рационе влияют на продолжительность жизни, может помочь в формировании политики здравоохранения в разных странах.

Исследователи также предложили использовать разные методы стимулирования здорового питания, включая повышение налогов на вредную пищу и субсидирование здоровых продуктов.