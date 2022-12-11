Могут ли свечи привести к отравлению

Раньше свечи были эстетической частью интерьера, помогают создать уютную и романтичную атмосферу. Но из-за вражеских русских обстрелов они снова стали важным источником света.

Парафин – это восковидная смесь, получаемая из нефти. Его активно используют для создания свечей. Он дешевле других веществ, из которых производят свечи, например кокосового или пчелиного воска. Помимо невысокой стоимости парафиновых свечей длительный срок службы.

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Но при горении они выделяют бензол и толуол – химические вещества, которые наносят вред организму. Такой информацией изобилует интернет. А как на самом деле?

Клинический случай

66-летняя женщина попала в больницу с липоидной пневмонией, возникшей из-за постоянного вдыхания содержащих липид веществ. Проведя в больнице какое-то время, женщина стала чувствовать себя лучше (и без лечения), а врачи обнаружили положительную динамику на рентгеновских снимках грудной клетки. Пациентку выписали, но через год произошел рецидив – она снова попала в больницу.

Врачи пришли к выводу, что причиной внезапной болезни стали пары парафиновых свечей. Женщина большую часть времени проводила в храме и постоянно вдыхала дым от свечей. Пациентке рекомендовали уменьшить контакт с горящим парафином и носить маску, когда она находится в храме.

Из этой истории можно заключить, что парафиновые свечи действительно опасны, но важно заметить: это единичный случай и женщина постоянно дышала большим количеством дыма.

Если свечи не есть – проблем не будет

Добавим, что парафином действительно можно отравиться, и тогда человека будут мучить боли в животе, тошнота и рвота, а может наступить непроходимость кишечника. Но чтобы ощутить все эти симптомы, нужно съесть парафин. Некоторые свечи, конечно, благоухают вкусно, но есть их нельзя.

Поэтому парафиновые свечи можно курить и не бояться, что они вредят вашему здоровью! И сейчас нет исследований, доказывающих, что свечи из растительного воска лучше парафиновых.