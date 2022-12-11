Чи можуть свічки призвести до отруєння

Раніше свічки були естетичною частиною інтер'єру, допомагають створити затишну та романтичну атмосферу. Але через ворожі російські обстріли вони знову стали важливим джерелом світла.

Парафін – це воскоподібна суміш, яку отримують з нафти. Його активно використовують для створення свічок. Він дешевший за інші речовини, з яких виробляють свічки, наприклад кокосового або бджолиного воску. Крім невисокої вартості парафінових свічок тривалий термін служби.

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Але під час горіння вони виділяють бензол та толуол – хімічні речовини, які завдають шкоди організму. Такою інформацією рясніє інтернет. А як насправді?

Клінічний випадок

66-річна жінка потрапила до лікарні з ліпоїдною пневмонією, яка виникла через постійне вдихання речовин, що містять ліпід. Провівши в лікарні якийсь час, жінка стала почуватися краще (і це без лікування), а лікарі виявили позитивну динаміку на рентгенівських знімках грудної клітки. Пацієнтку виписали, але за рік стався рецидив – вона знову потрапила до лікарні.

Лікарі дійшли висновку, що причиною раптової хвороби стали пари парафінових свічок. Жінка велику частину часу проводила у храмі і постійно вдихала дим від свічок. Пацієнтці рекомендували зменшити контакт із палаючим парафіном і носити маску, коли вона перебуває у храмі.

З цієї історії можна зробити висновок, що парафінові свічки справді небезпечні, але важливо зауважити: це поодинокий випадок і жінка постійно дихала великою кількістю диму.

Якщо свічки не їсти – проблем не буде

Додамо, що парафіном дійсно можна отруїтися, і тоді людину мучитимуть болі в животі, нудота і блювання, а ще може настати непрохідність кишечника. Але щоб відчути всі ці симптоми, потрібно з'їсти парафін. Деякі свічки, звичайно, пахнуть смачно, але їсти їх не можна.

Тому парафінові свічки можна палити і не боятися, що вони шкодять вашому здоров'ю! І нині немає досліджень, які б доводили, що свічки з рослинного воску кращі за парафінові.