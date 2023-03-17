Нашли простой и вкусный способ снизить риск диабета

Согласно выводам международной команды исследователей, высокие концентрации кофеина в плазме могут снизить риск развития диабета второго типа и ожирения.

В среднем в одной чашке кофе содержится от 70 до 150 миллиграмм кофеина, и ученые считали, что употребление от 3 до 5 порций кофе в день может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. Однако большинство исследований до сих пор не могли точно установить связь кофеина с пониженным риском развития диабета, а также отделить его эффект от влияния других факторов.

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Новое исследование влияния кофеина

Чтобы преодолеть эту проблему, международная команда исследователей из Швеции, Великобритании и Дании использовала метод менделевской рандомизации. Они выясняли, насколько высок уровень кофеина в крови влияет на образование жировых отложений, а также долгосрочные риски развития диабета второго типа и основных сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи изучили роль двух распространенных генетических вариантов генов CYP1A2 и AHR почти у 10 тысяч человек преимущественно европейского происхождения, участвовавших в шести долгосрочных исследованиях. Гены CYP1A2 и AHR связаны со скоростью метаболизма кофеина в организме.

Кофеин снижает риск диабета

У людей, в организме которых кофеин метаболизируется медленнее, уровень кофеина в крови в среднем выше, чем у людей с высокой скоростью метаболизма кофеина. Результаты анализа показали, что у таких людей в среднем более низкий индекс массы тела, меньше жировых отложений и ниже риск развития диабета второго типа. А вот на риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний высокий уровень кофеина серьезно не отразился.

Ученые заключили: хорошо известно, что кофеин ускоряет метаболизм, увеличивает сжигание жира и снижает аппетит, а это сокращает риск ожирения и хотя бы частично уменьшает вероятность развития диабета. Возможно, в будущем несладкие напитки с кофеином могут оказаться простым способом профилактики этих заболеваний.