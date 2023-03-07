Как сауна может улучшить ваше здоровье

Ученые из Дании выяснили, что контрастные процедуры хорошо укрепляют сердечно-сосудистую систему и способствуют снижению веса и могут сделать организм устойчивым к экстремальным температурам.

Исследователи из Копенгагенского университета предположили, что регулярное посещение сауны и плавание в холодной воде может повлиять на способность бурого жира сжигать энергию и производить тепло, тем самым приучая организм комфортно переносить как сильную жару, так и холод.

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Бурая жировая ткань – что это? Она обеспечивает процесс производства тепла в организме и участвует в жиросжигании. Она также способствует контролю сахара в крови, потому активность бурой жировой ткани позволяет избежать развития диабета. С возрастом или у людей с избыточным весом объем бурого жира уменьшается.

Новое исследовано ния сауны

В исследовании принимали участие восемь молодых мужчин, которые в течение двух лет в неделю практиковали плавание в холодной воде и сауну, или только "моржевание". Еще восемь участников той же возрастной группы были включены в контрольную группу – они не занимались зимним плаванием и не посещали сауну.

Ученые предполагали, что у любителей ледяной воды и горячей сауны увеличится объем бурого жира, однако, по результатам исследования, они увидели другой эффект: у добровольцев значительно улучшилась терморегуляция. Чтобы оценить влияние таких процедур на стойкость к холоду, добровольцев из обеих групп попросили погрузить руку в ледяную воду на три минуты.

Польза сауны

По сравнению с контрольной группой у всех участников были обнаружены минимальные изменения пульса и АД. У них также была более высокая температура кожи, что означает более высокий уровень адаптации к потере тепла в организме.

При действии холода активность бурой жировой ткани увеличивалась в обеих группах, однако у любителей "моржировки" и сауны была выше выработка тепла и расход энергии.

Ученые также оценили терморегуляцию в организме у всех участников в течение дня при комфортной температуре. Оказалось, что у любителей контрастных процедур температура тела в среднем ниже, что потенциально является признаком адаптации к жаре благодаря частому посещению сауны.

Авторы исследования отметили, что эти выводы нельзя считать окончательными из-за небольшой выборки участники, к тому же одного пола и возраста. Однако эти результаты потенциально указывают, что повышение активности бурой ткани может значительно снизить риск нарушений метаболизма.