Самое популярное лекарство против ожирения оказалось очень опасным

Десятки публикаций в западных СМИ о том, как звезды похудели благодаря препарату "Оземпик" (Ozempic), сделали его безумно популярным во всем мире. Но врачи бьют тревогу: согласно новому исследованию, это лекарство может повышать риск серьезных желудочно-кишечных проблем.

Препарат "Оземпик", содержащий действующее вещество семаглутида, стал чрезвычайно популярным и известным в медицинских кругах. Только в течение 2022 года в США было выдано около 40 миллионов рецептов на это средство.

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Назначение "Оземпика"

"Оземпик" обладает способностью повышать производство инсулина в организме при повышенном уровне сахара в крови. Он также уменьшает выработку глюкозы печенью и глюкагона, гормона, способного повысить уровень сахара в крови.

Кроме этого этот препарат может замедлять процесс переваривания пищи в желудке (процесс транзита пищи через желудочно-кишечный тракт происходит медленнее) и уменьшать аппетит. Эти характеристики делают его принципиальным инвентарем для борьбы с лишним весом. Кроме того, он включен в перечень жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов.

Инструкция к препарату не дает данных о его потенциальной эффективности при похудении. Однако это самое действующее вещество, семаглутид, под другим торговым названием "Веговы" (Wegovy), применяется с этой же целью.

Новое исследование препарата

Однако ученые из Университета Британской Колумбии (Канада) провели первое объемное исследование на уровне популяции, чтобы изучить возможные побочные эффекты на желудочно-кишечный тракт у пациентов, не страдающих диабетом и использующих эти препараты для снижения веса.

Согласно полученным данным, лекарства, являющиеся агонистами GLP-1, такие как Wegovy, Ozempic, Rybelsus и Saxenda, связаны с повышенным риском развития серьезных заболеваний, таких как паралич желудка, панкреатит и нарушения функции кишечника.

Исследователи изучили записи о претензиях по медицинскому страхованию примерно 16 миллионов пациентов в США. Они также проанализировали данные людей, которым с 2006 по 2020 год назначали семаглутид или лираглутид – два основных агонистов GLP-1. Всего в группу вошли 4144 человека, принимавших лираглутид, 613 человек, принимавших семаглутид, и 654 человека из контрольной группы, принимавших бупропион-налтрексон.

Опасность "Оземпика"

Исследователи проанализировали записи, чтобы увидеть, во сколько пациентов развилось одно из четырех желудочно-кишечных заболеваний, и сравнили этот показатель между участниками.

По сравнению с бупропионом-налтрексоном агонисты GLP-1 показали:

В 9,09 раза выше риск панкреатита или воспаления поджелудочной железы, что может вызвать сильную боль в животе и в некоторых случаях потребовать госпитализации и хирургического вмешательства.

В 4,22 раза выше риск непроходимости кишечника, при котором пища не может пройти через тонкую или толстую кишку. Это приводит к спазмам, вздутию живота, тошноте и рвоте. В зависимости от тяжести может потребоваться хирургическое вмешательство.

В 3,67 раза выше риск гастропареза или паралича желудка, который ограничивает прохождение пищи из желудка в тонкую кишку и приводит к рвоте, тошноте и болям в животе.

Также ученые выявили более высокую частоту заболеваний желчевыводящих путей – группы заболеваний, влияющих на желчный пузырь. Но разница не оказалась статистически значимой.