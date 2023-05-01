Ученые успешно протестировали нанороботов, лечащих рак

Ученые разработали новый подход к уничтожению раковых клеток, называемый механической нанохирургией. Он эффективен даже для агрессивных химиорезистентных видов рака.

Инновационный метод борьбы со смертельно опасным раком мозга, известным как глиобластома, является результатом исследования группы канадских ученых из Института робототехники. Университета Торонто. По результатам тестов на мышах было установлено уменьшение размера опухоли и продление жизни грызунов, что позволяет исследователям надеяться на подобный результат у людей.

Также на тему Создали вакцину, которая защищает от рака кожи

Новый метод лечения рака

Однако глиобластомы чрезвычайно агрессивны и быстро растут, поражая местную ткань мозга. Кроме того, они развивают устойчивость к химиотерапии и лучевой терапии, что затрудняет борьбу с этой болезнью. Поэтому исследователи решили найти новый подход к лечению глиобластомы, обманом заставив раковые клетки принять углеродные нанотрубки.

Канадские ученые заполнили частицами оксида железа и покрыли их антителом. Это позволило трубкам связаться с белком на наружной стороне клеток глиобластомы, а после того, как опухоль принимала эти трубки, они поглощали раковые клетки посредством магнитной силы.

Активировав магнитное поле вблизи раковых клеток, трубки начинали вращаться, причиняя вред внутренней структуре клеток – в частности, их митохондриям, которые в основном обеспечивают клеточную энергию. По сути, трубки действовали как тысячи минискальпелей, разрезавших раковые клетки изнутри.

В тестах на мышах исследователи увидели значительное уменьшение размера опухоли. Им также удалось увеличить среднюю продолжительность жизни грызунов примерно с 22 до 27 дней.

Благодаря использованию нанотехнологий глубоко в раковых клетках механическая нанохирургия является подходом троянского коня, который может позволить нам уничтожить опухолевые клетки изнутри.

– сказал соавтор исследования Си Хуан.

Теперь этот процесс планируется усовершенствовать, прежде чем его можно будет испытать на людях, но любая новая разработка в лечении глиобластомы является важным прорывом.