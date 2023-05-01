Вчені успішно протестували нанороботів, які лікують рак

Вчені розробили новий підхід до знищення ракових клітин, який називається механічною нанохірургією. Він ефективний навіть для агресивних хімієрезистентних видів раку.

Інноваційний метод боротьби зі смертельно небезпечним раком мозку, відомим як гліобластома, є результатом дослідження групи канадських науковців з Інституту робототехніки Університету Торонто. За результатами тестів на мишах було встановлено зменшення розміру пухлини та подовження життя гризунів, що дозволяє дослідникам сподіватися на подібний результат у людей.

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Новий метод лікування раку

Однак, гліобластоми є надзвичайно агресивними та швидко ростуть, вражаючи місцеву тканину мозку. Крім того, вони розвивають стійкість до хімієтерапії та променевої терапії, що ускладнює боротьбу з цією хворобою. Тому дослідники вирішили знайти новий підхід до лікування гліобластоми, обманом змусивши ракові клітини прийняти вуглецеві нанотрубки.

Канадські науковці заповнили їх частинками оксиду заліза та покрили їх антитілом. Це дозволило трубкам зв’язатися з білком на зовнішній стороні клітин гліобластоми, а після того, як пухлина приймала ці трубки, вони поглинали ракові клітини за допомогою магнітної сили.

Активувавши магнітне поле поблизу ракових клітин, трубки починали обертатися, завдаючи шкоди внутрішній структурі клітин – зокрема, їхнім мітохондріям, які в основному забезпечують клітинну енергію. По суті, трубки діяли як тисячі мініскальпелів, які розрізали ракові клітини зсередини.

У тестах на мишах дослідники побачили значне зменшення розміру пухлини. Їм також вдалося збільшити середню тривалість життя гризунів приблизно з 22 до 27 днів.

Завдяки використанню нанотехнологій глибоко в ракових клітинах механічна нанохірургія є підходом троянського коня, який може дозволити нам знищити пухлинні клітини зсередини,

– сказав співавтор дослідження Сі Хуан.

Тепер цей процес планують вдосконалити, перш ніж його можна буде випробувати на людях, але будь-яка нова розробка в лікуванні гліобластоми є важливим проривом