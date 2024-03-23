Как витамин D и кальций влияет на здоровье в перспективе: исследование продолжительностью в 22 года

В наше время люди любят самостоятельно назначать себе различные диетические добавки. Делают они это с целью улучшения здоровья, но часто все срабатывает наоборот. Среди добавок одним из самых популярных является витамин D и кальций.

Как на здоровье влияет длительный прием добавок кальция и витамина D – исследовали ученые. Результаты наблюдений опубликовали в журнале Annals of Internal Medicine.

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Детали исследования

В нем охвачено 36 тысяч пожилых женщин, которые употребляли витамин D и кальций в течение 7 лет, а затем за ними наблюдали еще 15 лет. Целью исследования было – выяснить, помогут ли добавки снизить риск переломов бедра, продлить жизнь, избежать рака и сердечно-сосудистых болезней.

Одна группа женщин ежедневно принимала витамин D и кальций в дозировке 1000 мг карбоната кальция и 400 МЕ витамина D3.

Другая – принимала таблетки плацебо. Замечают, что ни одна из женщин не знала, что она принимает.

Эффективны ли добавки

В течение 22 лет 1817 женщин, принимавших витамины, умерли от рака. В группе плацебо их было 1943, то есть на 126 смертей больше.

Но с другой стороны результаты тоже неутешительные – 2621 женщина, которая принимала кальций и витамин D, умерла от сердечных заболеваний, против 2420 женщин в группе плацебо.

, среди женщин, которые принимали витамин D и кальций, было зарегистрировано на 201 смерть больше, чем в плацебо.

В целом прием пищевых добавок не принес никакой пользы, и, конечно, не уменьшил риск смерти, – резюмировали исследователи.

Что же делать

Именно поэтому медики не советуют принимать любые витамины без предварительного назначения врача и анализов на определение дефицитов. Зато стоит улучшать свой рацион в зимне-весенний период и потреблять разнообразные продукты, которые содержат витамины и микроэлементы.