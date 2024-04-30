Спасали кота, а теперь сами в больнице: на Тернопольщине две женщины заболели бешенством

На Тернопольщине две женщины заразились бешенством от домашнего кота. Они заметили, что домашний любимец болен и странно себя ведет и попытались лечить животное самостоятельно.

Впрочем, кот покусал и поцарапал их, а на следующий день умер. Случай бешенства зафиксирован в Иване-Пустенской общине.

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Женщины сами заподозрили у животного бешенство

Отмечают, что в местную больницу обратились две женщины – жительницы села Залесье жаловались на то, что их сильно покусал и поцарапал кот.

Поскольку на следующий день кот умер, женщины решили сразу обратились в больницу, ведь заподозрили, что животное могло заболеть бешенством.

Сейчас пострадавшим проводится курс лечения против бешенства. Относительно кота, то его труп направлен для проведения экспертизы на наличие возбудителя бешенства.

Могут ввести карантин

При Чертковской райгосадминистрации анонсировали заседание противоэпизоотической комиссии, чтобы ввести карантин в населенном пункте и определить площадь проведения дезинфекции.

Чем опасно бешенство

В ЦОЗ отмечают, что бешенство - это острое инфекционное заболевание животных и человека, вызванное нейротропным вирусом бешенства. Оно характеризуется развитием своеобразного энцефалита со стремительным повреждением центральной нервной системы.

Бешенство – симптомы Ранние симптомы бешенства проявляются лихорадкой с болью и необычным покалыванием или жжением в месте раны. На более поздних стадиях вирус распространяется на центральную нервную систему, вызывая смертельное воспаление головного и спинного мозга. Инкубационный период заболевания – от 1 недели до 1 года, но обычно составляет 2 – 3 месяца.

Вирус бешенства поражает центральную нервную систему. Если медицинская помощь после укуса отсутствует, вирус может вызвать заболевание головного мозга, что приведет к смерти.

Летальность от бешенства для людей после появления симптомов - 100%. Бешенства можно предотвратить, для этого следует ежегодно вакцинируя домашних животных, держась подальше от диких животных, а при подозрении на бешенство – немедленно обращаться за медицинской помощью, еще до появления симптомов.