Рятували кота, а тепер самі у лікарні: на Тернопільщині дві жінки захворіли на сказ

На Тернопільщині дві жінки заразилися сказом від домашнього кота. Вони помітили, що домашній улюбленець хворий і дивно поводиться та спробували лікувати тварину самостійно.

Втім, кіт покусав і подряпав їх, а на наступний день помер. Випадок сказу зафіксовано в Іване-Пустенській громаді.

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Жінки самі запідозрили у тварини сказ

Зазначають, що до місцевої лікарні звернулися дві жінки – жительки села Залісся скаржилися на те, що їх сильно покусав і подряпав кіт.

Оскільки на наступний день кіт помер, жінки вирішили відразу звернулися до лікарні, адже запідозрили, що тварина могла захворіти на сказ.

Наразі потерпілим проводиться курс лікування проти сказу. Щодо кота, то його труп направлено для проведення експертизи на наявність збудника сказу.

Можуть ввести карантин

При Чортківській райдержадміністрації анонсували засідання протиепізоотичної комісії, щоб запровадити карантин в населеному пункті та визначити площу проведення дезінфекції.

Чим небезпечний сказ

В ЦГЗ зазначають, що сказ — це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, спричинене нейротропним вірусом сказу. Воно характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким ушкодженням центральної нервової системи.

Сказ – симптоми Ранні симптоми сказу проявляються лихоманкою з болем і незвичним поколюванням чи печінням у місці рани. На пізніших стадіях вірус поширюється на центральну нервову систему, спричиняючи смертельне запалення головного та спинного мозку. Інкубаційний період захворювання – від 1 тижня до 1 року, але зазвичай становить 2 – 3 місяці.

Вірус сказу вражає центральну нервову систему. Якщо медична допомога після укусу відсутня, вірус може викликати захворювання головного мозку, що призведе до смерті.

Летальність від сказу для людей після появи симптомів — 100%. Сказу можна запобігти, для цього слід щорічно вакцинуючи свійських тварин, тримаючись якомога далі від диких тварин, а при підозрі на сказ – негайно звертатись за медичною допомогою ще до появи симптомів.