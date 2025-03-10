На Львовщине от гриппа умерла 41-летняя женщина без сопутствующих заболеваний

Во Львовском районе умерла 41-летняя женщина из-за осложнений, вызванных гриппом. Она не имела хронических заболеваний, но и не вакцинировалась против гриппа.

Этот летальный случай стал уже шестым в регионе этого эпидсезона, вызванным осложнениями после гриппа. Еще одной причиной смерти стал респираторно-синцитиальный вирус, сообщает 24 Канал со ссылкой на генерального директора Львовского областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины Наталью Тимко-Иванченко.

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Ситуация с гриппом и ОРВИ на Львовщине остается напряженной. Однако, по сравнению с предыдущей неделей, уровень заболеваемости уменьшился на 12,0% (на 2 987 случаев). Согласно данным Львовского областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины, за период с 3 по 9 марта 2025 года в области было зарегистрировано 21 888 случаев гриппа и ОРВИ. Интенсивный показатель заболеваемости превышает определенный эпидемический порог в 2 раза.

Эпидемическая ситуация в Украине

За неделю с 24 февраля по 2 марта 2025 года ОРВИ и грипп в Украине заболело 273 220 человек, из них – 144 335 детей. По сравнению с предыдущей неделей, по данным рутинного эпидемиологического надзора, количество заболевших ОРВИ выросло на 9,6%.

Показатель заболеваемости ОРВИ, включая COVID-19, составляет 758,4 случаев на 100 тысяч человек. Этот уровень соответствует среднему превышению эпидемического порога, который рассчитан для Украины.

Как не заболеть ОРВИ

Основную роль играют образ жизни и соблюдение правил гигиены:

Регулярное мытье рук. Тщательно мойте руки с мылом не менее 20 секунд как можно чаще. Обязательно делайте это каждый раз после возвращения с улицы и перед едой. Дезинфекция поверхностей. Обрабатывайте дезинфицирующими средствами предметы, с которыми вы часто контактируете, например, рабочий стол или смартфон. Не прикасайтесь к лицу немытыми руками. Это простое правило поможет снизить риск передачи инфекции через слизистые оболочки. Этикет кашля и чихания. Кашляйте и чихайте в одноразовую бумажную салфетку или в сгиб локтя, чтобы уменьшить риск заражения других. Индивидуальные предметы гигиены и посуда. Не делитесь стаканами, бутылками или другими предметами с другими людьми, особенно если они болеют. Уменьшение контактов с больными. Старайтесь избегать тесного общения с людьми, у которых есть симптомы респираторных заболеваний. Здоровый образ жизни. Сбалансированное питание, регулярная физическая активность и полноценный сон поддержат ваш иммунитет. Вакцинация. Прививки от гриппа и COVID-19 помогают уменьшить риск тяжелого течения болезней и возможных осложнений. Это эффективный способ профилактики и защиты.

Эти простые рекомендации помогут вам укрепить здоровье и уменьшить вероятность заболеть.