На Львовщине 8-летнего ребенка укусила гадюка – она сутки провела в реанимации

На Львовщине 8-летнюю девочку укусила гадюка. Место укуса сразу посинело, поэтому ребенка оперативно госпитализировали. Девочка сутки пробыла в реанимации.

Инцидент произошел на базе отдыха во Львовской области вблизи села Хоросно. Спасали девочку медики больницы Святого Николая.

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Ребенка укусила гадюка

Отмечают, что девочку зовут Алиса и поскольку она не боится пресмыкающихся, потому что у нее дома живет два экзотических любимца – маисовый полоз и молочная змея, во время отдыха она, заметив пресмыкающегося, решила с ним поиграть.

Ребенок поймала одного возле озера, однако он вывернулся и укусил ее за большой палец левой руки. Девочка сразу почувствовала боль, а место укуса – посинело,

– говорится в сообщении пресс-службы больницы.

Родители сфотографировали пресмыкающееся и повезли дочь в больницу. Алису укусила гадюка.

Сутки в реанимации

Чтобы очистить кровь ребенка от яда, специалисты отделения анестезиологии и интенсивной терапии, приняли противошоковые меры и выполнили инфузионную терапию.



8-летнюю Алису укусила опасная гадюка / Фото Первого медицинского объединения Львова

Во время постоянных капельниц каждые 4 часа девочке брали кровь на анализ и мерили температуру, чтобы отслеживать любые изменения в организме. Сутки Алиса пробыла в реанимации под пристальным медицинским наблюдением,

– рассказали в больнице.

Алису уже выписали из больницы. Укус прошел без последствий для здоровья ребенка только благодаря тому, что ее вовремя доставили в больницу и оказали квалифицированную помощь.

. Гадюка является самой распространенной ядовитой змеей в Украине. Встретиться с ней можно в основном в лесу или в горах, но бывает, что змеи начинают выползать в городах. После укуса гадюки следует как можно быстрее попасть к врачу, чтобы получить необходимую помощь.