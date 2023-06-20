На какой стороне лучше спать и почему
Источник:HuffPost
Поскольку сон – важная составляющая нормального самочувствия и здоровья, важно знать некоторые тонкости и уловки, способные улучшить качество ночного отдыха. Поэтому, чтобы после сна чувствовать себя здоровее, стоит обратить внимание на то, на какой стороне вы спите.
И если, на первый взгляд, может показаться, что это не существенно, это не так. Почти у каждой позы сна: на боку, спине или животе есть свои преимущества. Далее рассказываем о них, а вы уж выберите, что нужно именно вам.
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Сон на левом боку
Такое положение во время сна обеспечивает лучшую циркуляцию крови и поможет уменьшить кислотный рефлюкс. Кроме того, сон на левом боку помогает поддерживать нормальное функционирование легких и снижает риск изжоги.
Считают, что именно сон на левом боку приносит наибольшую пользу для всеобщего здоровья.
Когда мы спим на левом боку, желудок и его желудочный сок остаются ниже пищевода, что может помочь уменьшить изжогу и расстройства пищеварения,
– объяснили специалисты.
Кому сон на левом боку будет особенно полезен:
- Во время беременности такое положение может улучшить кровообращение между сердцем, плодом, маткой и почками одновременно снимая давление с печени.
- Спать на левой стороне рекомендуется особенно храпящим людям, имеющим кислотный рефлюкс, высокое кровяное давление или проблемы с пищеварением.
Сон на правой стороне
В частности, спать на правом боку рекомендуют, если у вас:
- хронические заболевания печени;
- болезни желчного пузыря с осложненным оттоком желчи;
- гастрит с пониженной кислотностью;
- сердечная недостаточность;
- во время восстановительного периода после инфаркта.
Особенно преимущества сон на правой стороне для людей с заболеваниями сердца – будет меньше нагрузки на орган.
Преимущества сна на спине
В этом положении особенно хорошо засыпать из-за болей в шее или повышенного давления. Позвоночник извлекается и расслабляется, а содержимое брюшной полости не передавливается.