На какой стороне лучше спать и почему

Поскольку сон – важная составляющая нормального самочувствия и здоровья, важно знать некоторые тонкости и уловки, способные улучшить качество ночного отдыха. Поэтому, чтобы после сна чувствовать себя здоровее, стоит обратить внимание на то, на какой стороне вы спите.

И если, на первый взгляд, может показаться, что это не существенно, это не так. Почти у каждой позы сна: на боку, спине или животе есть свои преимущества. Далее рассказываем о них, а вы уж выберите, что нужно именно вам.

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Сон на левом боку

Такое положение во время сна обеспечивает лучшую циркуляцию крови и поможет уменьшить кислотный рефлюкс. Кроме того, сон на левом боку помогает поддерживать нормальное функционирование легких и снижает риск изжоги.

Считают, что именно сон на левом боку приносит наибольшую пользу для всеобщего здоровья.

Когда мы спим на левом боку, желудок и его желудочный сок остаются ниже пищевода, что может помочь уменьшить изжогу и расстройства пищеварения,

– объяснили специалисты.

Кому сон на левом боку будет особенно полезен:

Во время беременности такое положение может улучшить кровообращение между сердцем, плодом, маткой и почками одновременно снимая давление с печени.

Спать на левой стороне рекомендуется особенно храпящим людям, имеющим кислотный рефлюкс, высокое кровяное давление или проблемы с пищеварением.

Сон на правой стороне

В частности, спать на правом боку рекомендуют, если у вас:

хронические заболевания печени;

болезни желчного пузыря с осложненным оттоком желчи;

гастрит с пониженной кислотностью;

сердечная недостаточность;

во время восстановительного периода после инфаркта.

Особенно преимущества сон на правой стороне для людей с заболеваниями сердца – будет меньше нагрузки на орган.

Преимущества сна на спине

В этом положении особенно хорошо засыпать из-за болей в шее или повышенного давления. Позвоночник извлекается и расслабляется, а содержимое брюшной полости не передавливается.

Сон на спине может быть самым полезным для вашего позвоночника, тогда как сон на правой стороне – для сердца., поскольку оно сильно нагружает позвоночник.