Нашли простой способ ускорить восстановление после операции

Прослушивание музыки после операций имеет успокаивающий эффект на пациентов в процессе восстановления: оно помогает уменьшить уровень тревожности, облегчает болевые ощущения и снижает потребность в опиоидных анальгетиках.

Результаты этого исследования были представлены на Конгрессе Американской коллегии хирургов (American College of Surgeons (ACS) Clinical Congress 2024), который проходил в Сан-Франциско с 19 по 22 октября.

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Новое исследование влияния музыки

Врачи давно знакомы с обезболивающим эффектом музыки. Один из экспериментов показал, что музыкотерапия снижает послеоперационную боль у пациентов с заболеваниями позвоночника. В другом исследовании было обнаружено, что знакомые мелодии эффективнее снижали болевую чувствительность в тестах с тепловым воздействием по сравнению с новой музыкой.

Исследователи из медицинского колледжа Калифорнийского университета в Нортстейте (Элк-Гроув, США) решили детально изучить имеющиеся данные о роли музыки в процессе восстановления после операций. Они проанализировали более 3700 публикаций и выбрали для детального изучения 35 статей.

Музыка помогает восстановиться после операции

Метаанализ показал, что прослушивание музыки с помощью наушников или динамиков ускоряет восстановление после хирургических вмешательств. В частности, пациенты, которые получали музыкальную терапию, чувствовали меньше боли на следующий день после операции. Оценка с помощью числовой рейтинговой и визуальной аналоговой шкалы показала снижение болевых ощущений на 19% и 7% соответственно.

У пациентов, которые слушали музыку, уровень тревожности был на 3% ниже, а частота пульса – примерно на 4,5 ударов в минуту меньше по сравнению с теми, кто не получал музыкальную терапию. Они также нуждались в меньшем количестве морфина – в среднем 0,758 миллиграмма против 1,654 миллиграмма у других.

Исследователи подчеркнули, что, в отличие от более активных методов, таких как медитация или пилатес, прослушивания музыки не требует ни психических, ни физических усилий и может использоваться практически сразу после операции. Положительный эффект музыки они также связали со снижением уровня кортизола, гормона стресса, во время прослушивания.