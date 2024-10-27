Знайшли простий спосіб прискорити відновлення після операції

Прослуховування музики після операцій має заспокійливий ефект на пацієнтів у процесі відновлення: воно допомагає зменшити рівень тривожності, полегшує больові відчуття та знижує потребу в опіоїдних анальгетиках.

Результати цього дослідження були представлені на Конгресі Американської колегії хірургів (American College of Surgeons (ACS) Clinical Congress 2024), який проходив у Сан-Франциско з 19 по 22 жовтня.

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Нове дослідження впливу музики

Лікарі давно знайомі зі знеболювальним ефектом музики. Один з експериментів показав, що музикотерапія знижує післяопераційний біль у пацієнтів із захворюваннями хребта. В іншому дослідженні було виявлено, що знайомі мелодії ефективніше знижували больову чутливість у тестах з тепловим впливом у порівнянні з новою музикою.

Дослідники з медичного коледжу Каліфорнійського університету в Нортстейті (Елк-Гроув, США) вирішили детально вивчити наявні дані про роль музики у процесі відновлення після операцій. Вони проаналізували понад 3700 публікацій і вибрали для детального вивчення 35 статей.

Музика допомагає відновитися після операції

Метааналіз показав, що прослуховування музики за допомогою навушників або динаміків прискорює відновлення після хірургічних втручань. Зокрема, пацієнти, які отримували музичну терапію, відчували менше болю наступного дня після операції. Оцінка за допомогою числової рейтингової та візуальної аналогової шкали показала зниження больових відчуттів на 19% та 7% відповідно.

У пацієнтів, які слухали музику, рівень тривожності був на 3% нижчим, а частота пульсу – приблизно на 4,5 удари на хвилину меншою порівняно з тими, хто не отримував музичну терапію. Вони також потребували меншої кількості морфіну – в середньому 0,758 міліграма проти 1,654 міліграма в інших.

Дослідники підкреслили, що, на відміну від активніших методів, таких як медитація або пілатес, прослуховування музики не вимагає ні психічних, ні фізичних зусиль і може використовуватися практично відразу після операції. Позитивний ефект музики вони також пов’язали зі зниженням рівня кортизолу, гормону стресу, під час прослуховування.