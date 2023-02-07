Не только проблема женщин: какие есть средства контрацепции для мужчин

Большинство женщин во всем мире пользуются разными противозачаточными средствами. Для мужчин выбор гораздо меньше, но он есть.

Презервативы

Приблизительно 21% жителей земли используют мужские презервативы как основной способ контрацепции. ВОЗ считает этот метод очень эффективным, а главное единственным работающим сразу на два фронта. При правильном использовании презервативы на 98% защищают от беременности и заболеваний передающихся половым путем, в том числе от ВИЧ.

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Вазэктомия

Самый радикальный на сегодня метод мужской контрацепции – это операция, которую проводят под местной анестезией, она занимает около 30 минут. Врач перерезает семявыводящие протоки, что предотвращает попадание спермы в эякулят. Это стерилизует мужчину, но все остальные функции и полового члена и яичек остаются в порядке. Вазэктомия наиболее надежно защищает от беременности: вероятность составляет всего 0,1%, однако этот метод не защищает от ЗППП.

Метод имеет существенные ограничения. Первые несколько месяцев после операции следует продолжать пользоваться дополнительной контрацепцией, пока специальный тест не покажет, что все прошло успешно. Также важно помнить, что вазэктомию трудно отменить. Процедура обратной вазэктомии выполняется под общим наркозом, это сложная микрохирургическая операция. За данным ООН, в мире 2,4% мужчин прошли через эту процедуру.

Таблетки

Первый оральный контрацептив для женщин появился еще в 1960 году. А вот мужской пока придется подождать. Разработки и даже некоторые успехи на этом поприще уже есть. Суть противозачаточных для мужчин состоит в том, чтобы подавить образование сперматозоидов и добиться состояния азооспермии, когда образуется эякулят, но практически не содержит самой спермы.

И, как ни странно, на роль гормонального контрацептива для мужчин претендует тестостерон. Метод сработал только у 65% испытуемых, однако его эффективность у них достигла 99%, как и у женских противозачаточных. Также исследователи отметили, что у испытуемых появились побочные эффекты: лишний вес, акне, уменьшение объема яичек, повышение уровня гемоглобина и другие. Впрочем, подобное наблюдается и при приеме контрацепции женщинами.

Ученые экспериментируют с разными комбинациями тестостерона с другими веществами. Исследования показывают высокую эффективность в большинстве случаев.

Новые разработки

Еще один перспективный, хоть и лабораторный метод мужской контрацепции – это Vasalgel. Разработан был еще в 70-е годы в Индии. Но до сих пор проходит тесты, хотя показал и свою эффективность, и оборачиваемость.

Vasalgel – это инъекция особого гелеобразного вещества, блокирующего семявыводящие протоки. Эта пробка работает как фильтр, она пропускает эякулят, но стерилизует сперматозиды. Антидотом служит сода, и в отличие от вазэктомии, метод полностью обратим.

В 2010 году американская компания Parsemus Foundation купила патент на препарат всего за сто тысяч долларов. В рецептуру внесли доработку, успешно опробовали на животных. Однако масштабных тестов на людях так и не произошло, а фармкомпании не спешат инвестировать в исследование.