Можно ли заниматься спортом во время менструации

Женщины во время менструации часто не хотят идти на тренировки, но научных доказательств того, что в определенные дни менструального цикла нужно избегать занятий спортом, нет.

Есть ли польза от спорта в эти дни

В некоторых исследованиях говорят, что физические упражнения способствуют уменьшению симптомов предменструального цикла и менструации, например менструальных спазмов.

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Одно исследование показало, что у некоторых женщин меньше болезненных спазмов во время менструации, если они регулярно тренируются. Но точной связи между физическими упражнениями и уменьшением менструальной боли не обнаружено.

Как определить нагрузку

Большее значение, чем день менструального цикла, имеют личные факторы. Общее состояние здоровья, тип упражнений, питание и степень физической подготовки. Если упражнения слишком интенсивные и длительные, это может привести к задержке менструального цикла или полной остановке менструации.

Так, нарушения цикла часто встречаются у профессиональных спортсменок и женщин, которые тренируются регулярно. Это может привести к серьезным проблемам со здоровьем, в частности, с беременностью. Поэтому, прежде чем планировать тренировки во время месячных, нужно проконсультироваться с гинекологом, чтобы определить их возможность и интенсивность.

Обычно для поддержания здоровой жизни рекомендуют заниматься не менее 30 минут, 5 дней в неделю. Регулярная физическая активность, например ходьба, может помочь чувствовать себя лучше во время менструации. При этом он не несет никаких рисков.