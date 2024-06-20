Можно ли забыть родной язык навсегда, если им не пользуешься

Действительно, можно забыть язык, если долгое время им не пользоваться. Однако степень забывания зависит от различных факторов, таких как продолжительность неиспользования, индивидуальные различия в усвоении и сохранении языка, а также наличие травматических переживаний, связанных с языком.

Почему люди забывают язык

Неиспользование. Когда человек перестает использовать язык, мозг начинает его забывать. Это связано с тем, что пути в мозге, которые когда-то использовались, становятся менее активными и склонными к вмешательству со стороны других языков.

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Конкурентные языки. Если человек регулярно изучает другой язык, он может укрепиться в мозгу, что приведет к снижению способности вспоминать слова и фразы на забытом языке.

Травматический опыт. В некоторых случаях травмирующие, события, могут привести к забыванию родного языка, даже если человек прожил в стране, где разговаривают на нем, значительную часть своей жизни.

Как вспомнить язык

Хотя язык действительно можно забыть, это не обязательно означает его необратимую потерю. Исследования показывают, что воспоминания о языке все еще есть в мозгу, даже если к ним нелегко получить доступ. Благодаря практике и знаниям можно заново выучить и возродить забытый язык. Как повторно изучать забытый язык:

Поймите, почему вы перестали использовать язык и что побудило вас вспомнить его. Это поможет вам определить эффективные стратегии обучения. Занимайтесь изучением языка, читая, слушая и разговаривая на нем, чтобы активировать свои воспоминания. Карточки помогут вспомнить словарный запас, а партнеры по языковому обмену могут предоставить возможность говорить и практиковать язык. Обучение других может помочь сохранить свои знания и предотвратить их дальнейшее забывание. Установите последовательный график повторного изучения языка, чтобы поддерживать темп и прогресс.

Можно ли забыть родной язык

Например, когда кто-то переезжает в другую страну, он начинает ежедневно использовать другой язык, чтобы говорить и думать. Некоторые лингвисты соглашаются с мнением, что свой первый язык можно забыть. И вот почему:

Вы не используете родной язык для мыслей. Итак, рано или поздно вы начинаете использовать новый язык для повседневных размышлений.

Вы не используете язык для разговоров. Когда вы говорите на новом языке, то как бы отодвигаете родной язык на второй план, и знания теряются.

Когда человек начинает говорить на новом языке, его артикуляционный аппарат приспосабливается к нему. В результате он забывает фонетику родного языка, поэтому сложнее начать использовать его снова.

Из-за возраста. Чем мы младше, тем легче нам забыть родной язык. Считается, что дети до пяти лет обычно забывают свой первый язык, если их изолировать от окружающей среды.

Однако это не окончательное мнение по этому поводу. Другие лингвисты считают, что родной язык забыть практически невозможно, поскольку человек развивает языковые навыки в детстве, а мозг адаптируется к родному языку.