Можно ли смешивать кипяченую воду с обычной водой

Зависит от того, что считать обычной водой. Если это фильтрованная или бутылочная вода, смело разбавляйте. В сырой воде из непроверенного источника могут быть бактерии, вирусы и другие вредные микроорганизмы.

Мы кипятим воду для того, чтобы уничтожить в ней опасные микроорганизмы – преимущественно вирусы и бактерии. В результате кипяченая вода становится безопасной с микробиологической точки зрения, и мы ею не отравимся.

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Теперь представьте: мы заливаем безопасным кипятком пакетик чая, но несчастье – напиток слишком горячий и хочется разбавить его чем-то холодным. Чем?

Вода из-под крана

Водопроводная вода, которая подается в наши дома, проходит много ступеней очистки – опасных микроорганизмов в ней не должно быть. Несмотря на это, мы не рекомендуем ее пить в сыром виде или использовать для разведения, ведь старые и ржавые трубы в доме могут испортить ее качество. Возможно, ничего страшного при смешивании кипяченой и водопроводной воды не произойдет, но лучше не рисковать.

Фильтрованная вода

Пожалуй, так – пить фильтрованную воду в целом безопасно. Правда, надо учитывать, что ни один фильтр не очищает воду от всех видов загрязнений.

Вода из колодца

Разбавлять ею кипяченую воду можно только в том случае, если вы полностью уверены в безопасности своего колодца. В отличие от водопроводной воды, чье качество контролируют органы санитарно-эпидемиологического надзора, за колодезной водой придется следить самому. Для этого необходимо минимум раз в год проводить анализ ее химического и микробиологического состава.

Вода из озера, реки или другого водоема.

Наверняка, вы и сами догадываетесь, что это самый экстремальный способ охладить чай или просто разбавить кипяченую воду. В воде из водоемов могут содержать патогенные бактерии, даже если она выглядит чистой. Наиболее опасна вода из стоячих водоемов - озер, прудов, водохранилищ. В реках и ручьях вода чище, но и ее мы употреблять не советуем.

Смешивание воды из водоемов с кипяченой, несомненно, приведет к снижению концентрации опасных микроорганизмов, однако их все равно будет достаточно для того, чтобы вызвать отравление или иное заболевание.

Питьевая вода из бутылок

Без опасений можно разводить кипяченую воду бутылочной. Она точно хорошо очищена и пригодна для питья. В такой воде есть лишь один минус – ее упаковка. Для производства пластиковой бутылки необходимо потратить больше воды, чем в ней может быть.