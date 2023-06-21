Можно ли заболеть из-за использования кондиционера

Ну, современных кондиционеров можно устанавливать комфортную температуру и встроенный термостат отрегулирует работу прибора. Казалось бы – пользуйтесь и радуйтесь. Но нет, говорят, что не все столь однозначно и от кондиционера можно заболеть.

Польза от кондиционера

Прежде чем говорить о вреде кондиционера, нужно сказать, насколько он полезен. Это одно из лучших средств предотвращения теплового истощения и теплового удара. Иногда температура воздуха настолько высока, что организм перестает справляться с терморегуляцией.

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Температура тела неконтролируемо растет, наступает тепловое истощение и тепловой удар. Это опасное для жизни состояние. Из-за опасности тепловых поражений в жару людям лучше находиться в прохладном помещении. Обычно это комната с кондиционером. Другие меры не столь эффективны: например, по данным Американских центров по контролю и профилактике заболеваний, вентилятор не спасает от теплового поражения при температуре выше 32 градусов.

Если даже тепловой удар не угрожает, очень высокая температура воздуха плохо сказывается на производительности и когнитивных функциях. Выходит, кондиционеры в офисах и учебных заведениях — полезная вещь.

Можно ли простудиться от кондиционера

Люди часто жалуются, что они простудились, потому что сидели под кондиционером. В большинстве случаев это неправда: ОРВИ и грипп вызывают вирусы, которые с кондиционером не связаны.

Однако есть данные, что в домах с кондиционерами люди чаще болеют. К примеру, там чаще встречается синдром "больного здания" – когда у людей возникает набор симптомов только в определенном здании, чаще всего в офисе.

Среди проявлений синдрома "больного здания":

головные боли;

насморк или заложенность носа;

раздражение кожи или глаз;

кашель;

проблемы со вниманием и концентрацией.

Это загадочный синдром и причина, скорее всего, прямо в аллергии на работу (шутка). Но, может быть, и в кондиционерах дело.

История о том, что в кондиционерах размножаются бактерии легионеллы – миф. Эти бактерии распространяются в водной среде и вызывают "болезнь легионеров" – тяжелую форму пневмонии. Но в домашних и автомобильных кондиционерах для охлаждения вода не используется, поэтому в них легионелы не размножаются.

Одна из версий, почему люди болеют кондиционерами, вот в чем. Прибор прогоняет через себя воздух из помещения и возвращает его обратно. Если внутри накопились какие-нибудь бактерии или аллергены, кондиционер распространит их по комнате. От этой опасности должны защищать качественные фильтры и регулярную чистку прибора.

Кроме того, кондиционер не только охлаждает, но и сушит воздух. Сухой воздух ослабляет защиту организма от инфекций, потому что слизь в носу и горле высыхает.