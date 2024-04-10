Можно ли украинцам находиться в реанимации со своими родными: объяснение Минздрава

В Украине реанимации являются открытыми, то есть близкие и родные могут попасть в отделение интенсивной терапии и находиться некоторое время с пациентом, которому оказывают помощь. Это было определено еще в 2016 году приказом Министерства здравоохранения.

Требования ко многим медицинским пакетам, по которым Национальная служба здоровья Украины заключает договоры с медицинскими учреждениями, также включают отдельный пункт, который гарантирует посещение пациентов, которые находятся в интенсивной терапии, 24 часа в сутки, семь дней в неделю, согласно правилам, установленными соответствующими законодательными актами.

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Что могут делать посетители

Во время посещения один посетитель может провести с пациентом неограниченное количество времени. Одновременно рядом с пациентом может быть не более двух человек. Посетителями могут быть люди, независимо от их степени родства.

Однако, те, кто не является родителями пациента-ребенка, могут быть допущены в реанимацию только при условии наличия устного согласия одного из родителей пациента-ребенка или законных представителей.

Какие есть запреты в реанимации

Конечно, посещение реанимации требует соблюдения определенных правил.