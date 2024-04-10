Чи можна українцям перебувати в реанімації зі своїми рідними: пояснення МОЗ

В Україні реанімації є відкритими, тобто близькі і рідні можуть потрапити у відділення інтенсивної терапії і перебувати деякий час з пацієнтом, якому надають допомогу. Це було визначено ще у 2016 році наказом Міністерства охорони здоров'я.

Вимоги до багатьох медичних пакетів, за якими Національна служба здоров'я України укладає договори з медичними закладами, також включають окремий пункт, який гарантує відвідування пацієнтів, які перебувають в інтенсивній терапії, 24 години на добу, сім днів на тиждень, згідно з правилами, встановленими відповідними законодавчими актами.

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Що можуть робити відвідувачі

Під час відвідування один відвідувач може провести з пацієнтом необмежену кількість часу. Одночасно поруч з пацієнтом може бути не більше двох людей. Відвідувачами можуть бути люди, незалежно від їхнього ступеня спорідненості.

Однак, ті, хто не є батьками пацієнта-дитини, можуть бути допущені до реанімації тільки за умови наявності усної згоди одного з батьків пацієнта-дитини або законних представників.

Які є заборони в реанімації

Звісно, відвідування реанімації вимагає дотримання певних правил.