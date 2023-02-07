Правда или миф: при нагревании мед становится вредным

Это миф: при нагревании меда ничего вредного не появляется, а полезные характеристики никуда не исчезают. Но такой мед придется быстро съесть.

В магазинах продается мед, который перед упаковкой и появлением на прилавках по-особому обрабатывается. Он проходит разные этапы обработки.

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Как очищают мед

Фильтрация – нужна, чтобы удалить из меда растительные остатки, частицы пчел и воска, а также крупные кристаллы сахара.

Облучение – применяется для уничтожения споров грибов и бактерии. Чаще такой этап применяют для стерилизации медицинского меда, который будет использоваться для лечения.

Нагрев – помогает избавиться от лишней влаги, предотвратить бродение и порчу продукта, а также сохранить однородность структуры.

Каждый этап обработки уменьшает исходные полезные свойства меда, но делает его более безопасным. Вся польза меда никуда не исчезает.

Как влияет нагрев на свойства меда

Исследование показало, насколько высокие температуры и время их воздействия влияют на мед. Для эксперимента отобрали три марки натурального меда и один искусственный аналог. Образцы подогревали до разных температур в течение пяти месяцев.

Результат показал, что при 40 градусах Цельсия состав всех образцов остается неизменным и сохраняет полезные свойства в течение одного месяца. Нагрев и хранение при 60 градусах по Цельсию влияет на склад через 48 часов. После обработки и хранения при 80 градусах по Цельсию характеристики не изменялись шесть часов, а на вторые сутки мед полностью карамелизовался.

Исследование проводилось только на четырех образцах. Потому результаты нельзя распространять на весь мед.

Вредное соединение

Также в меде имеется вещество гидроксиметилфурфураль (ГМФ). Соединения, возникающие в результате разложения сахаров. Высокая концентрация ГМФ свидетельствует о том, что мед старый, подвергался нагреву или фальсифицирован.

Однако это вещество присутствует не только в меде, но еще в сахаре, фруктовых соках, хлебе, молочных продуктах и хлопьях для завтрака. Одно исследование показало, что высокая контрация ГМФ полностью выводится из организма с мочой в течение 48 часов и никак не вредит здоровью.