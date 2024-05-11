Стоит ли делать тату летом и какие риски это представляет

Татуировки сейчас являются достаточно популярными. Даже многие работодатели были вынуждены пересмотреть условия трудоустройства, если работник имеет тату. Можно ли набивать тату летом с точки зрения здоровья, рассказываем далее.

Начнем коротко – нет. Лучше дождаться зимы. А вот почему именно – подробно объяснила тату-мастер Екатерина.

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Тату требует ухода

После того, как татуировка нанесена, мастера всегда заклеивают тату специальной заживляющей пленкой и рассказывают, как правильно ухаживать за кожей.

Подчеркивают, если не придерживаться рекомендаций, кожа будет плохо заживать, а рисунок может потерять яркость. Более того, есть риски подхватить инфекцию.

При чем здесь сезонность

Все просто – в холодное время года легче ухаживать за татуировкой и соблюдать все правила. Летом чувствительность кожи повышается из-за воздействия солнца, высокую температуру воздуха и влажность.

Все это может стать причиной воспаления и других проблем с татуировкой в процессе заживления.

Лучше всего делать тату в холодные времена года – зимой, осенью и ранней весной. А вот летом, из-за сильной жары, тату будет заживать труднее и дольше,

– рассказала тату-мастер Екатерина.

Также на татуировку влияет пот, который летом выделяется вдвое сильнее, что является еще одним доказательством того, что с тату лучше подождать до осени хотя бы.

"Летом выделяется больше пота. То есть, после того, как мастер заклеит тату пленкой, она может быстро отклеиться. А это уже опасно", – замечает Екатерина.

Такая же история и с тем, что тату может запариться под пленкой. Это станет причиной того, что большое количество пигмента просто выйдет из кожи и в татуировке будут пробелы.