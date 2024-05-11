Чи варто робити тату влітку і які ризики це становить

Татуювання наразі є досить популярними. Навіть чимало роботодавців були змушені переглянути умови працевлаштування, якщо працівник має тату. Чи можна набивати тату влітку з точки зору здоров'я, розповідаємо далі.

Почнемо коротко – ні. Краще дочекатись зими. А ось чому саме – детально пояснила тату-майстер Катерина.

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Тату потребує догляду

Після того, як татуювання нанесено, майстри завжди заклеюють тату спеціальною загоювальною плівкою та розповідають, як правильно доглядати за шкірою.

Наголошують, якщо не дотримуватися рекомендацій, шкіра буде погано загоюватися, а малюнок може втратити яскравість. Ба більше, є ризики підхопити інфекцію.

До чого тут сезонність

Усе просто – в холодну пору року легше доглядати за татуюванням та дотримуватись усіх правил. Влітку чутливість шкіри підвищується через вплив сонця, високу температуру повітря та вологість.

Усе це може стати причиною запалення та інших проблем з татуюванням у процесі загоєння.

Найкраще робити тату в холодні пори року – взимку, восени і ранньою весною. А ось влітку, через сильну спеку, тату буде загоюватися важче та довше,

– розповіла тату-майстер Катерина.

Також на татуювання впливає піт, який влітку виділяється удвічі сильніше, що є ще одним доказом того, що з тату кразще почекати до осені хоча б.

"Влітку виділяється більше поту. Тобто, після того, як майстер заклеїть тату плівкою, вона може швидко відклеїтись. А це вже небезпечно", – зауважує Катерина.

Така ж історія і з тим, що тату може запаритись під плівкою. Це стане причиною того, що велика кількість пігменту просто вийде зі шкіри і в татуюванні будуть пробіли.