Вредно ли натощак есть что-то сладкое

Употребление сладкого голодным желудком может быть опасным не только для людей с диабетом, но и для других это не лучшая привычка.

Самое опасное для людей с диабетом

Сладости – это, как правило, углеводы, повышающие содержание сахара в крови. Поэтому начинать день с конфет для людей с сахарным диабетом может быть небезопасно.

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Отметим, что людям с диабетом необязательно отказываться от сладкого. Если сладости едят вместе с другими продуктами и рацион сбалансирован, их употребление безопасно.

Опасность для здоровых людей

Для остальных людей чай с печеньем или шоколадом утром тоже не самая лучшая идея, хоть и не такая опасная. Сладости содержат добавленный сахар – это все сахара, которые искусственно добавляют в пищу или напитки, например, сахар в чае и кофе, шоколаде, йогурте, газированных напитках. А его количество в рационе лучше сокращать.

Американские диетические рекомендации на 2020-2025 годы советуют людям в возрасте от двух лет и более ограничивать добавленный сахар в рационе: его должно быть менее 10% от общего количества калорий.

К примеру, для диеты на 2000 калорий в день это соответствует 200 калорий или 50 граммов сахара в день (около 12 чайных ложек сахара). Например, одна банка на 0,35 литра содержит 39 граммов – почти 10 чайных ложек сахара.

Детям младше двух лет совсем не стоит давать жесткую еду или напитки с добавлением сахара. Если завтракать со сладким чаем, то так можно потратить норму сахара на целый день. Если несколько раз позавтракать пирожным и чаем, ничего страшного не произойдет, но лучше не превращать это в привычку.