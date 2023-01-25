Чи шкідливо натще їсти щось солодке

Вживання солодкого на голодний шлунок може бути небезпечним не тільки для людей з діабетом, але й для інших це не найкраща звичка.

Найнебезпечніше для людей з діабетом

Солодощі – це, як правило, вуглеводи, які підвищують вміст цукру в крові. Тому починати день із цукерок для людей із цукровим діабетом може бути небезпечно.

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Зазначимо, що людям з діабетом необов'язково зовсім відмовлятися від солодкого. Якщо солодощі їдять разом з іншими продуктами і раціон збалансований, їх вживання безпечне.

Небезпека для здорових людей

Для решти людей чай з печивом чи шоколадом вранці теж не найкраща ідея, хоч і не така небезпечна. Солодощі містять доданий цукор – це всі цукри, які штучно додають у їжу чи напої, наприклад цукор у чаї та каві, шоколаді, йогурті, газованих напоях. А його кількість у раціоні краще скорочувати.

Американські дієтичні рекомендації на 2020 – 2025 роки радять людям віком від двох років і більше обмежувати доданий цукор у раціоні: його має бути менше 10% від загальної кількості калорій.

Наприклад, для дієти на 2000 калорій на день це відповідає 200 калорій або 50 грамів цукру на день (близько 12 чайних ложок цукру). Наприклад, одна банка коли на 0,35 літра містить 39 грамів – майже 10 чайних ложок цукру.

Дітям молодше двох років зовсім не варто давати тверду їжу чи напої з додаванням цукру. Якщо снідати чаєм із солодким, то так можна витратити норму цукру на цілий день. Якщо кілька разів поснідати тістечком і чаєм, нічого страшного не станеться, але краще не перетворювати це на звичку.