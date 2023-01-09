Почему опасно есть блюда из сырой рыбы

Паразиты и бактерии могут проникнуть в организм рыбы. Затем они закрепляются в мышцах рыбы и ждут, пока большее животное или человек его съест.

Так делает, например, стежок широкий – самый большой паразит, который может попасть через пищу в организм человека. Его длина может достигать девяти метров.

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Опасность сырой рыбы

Стежак широкий крепится к стенке кишечника и питается веществами, получаемыми человеком из пищи. Это может привести к дефициту витамина В12 и анемии. У большинства людей нет симптомов заражения этим паразитом, но иногда появляется:

дискомфорт и боли в животе;

диарея;

потеря веса.

Также вирусы и бактерии могут попадать на мясо пойманных рыб из окружающей среды. Если человек съест такую рыбу, болезнетворные микроорганизмы могут вызвать воспаление слизистой желудка и кишечника – гастроэнтерит.

Основные симптомы гастроэнтерита – это рвота и диарея, и обычно они не опасны для человека, хотя и могут привести к обезвоживанию. У беременных женщин, младенцев, стариков и людей с ослабленной иммунной системой риск обезвоживания выше.

Единственный способ избавиться от всех паразитов и бактерий, которые могут находиться в рыбе, это нагреть ее до 63 градусов по Цельсию.

Безопасная рыба

Лосось, форель, тунец и другие виды рыб, выращенных на специализированных фермах, безопасны. Они едят корм, где точно нет личинок паразитов. Также сотрудники рыбных ферм следят, чтобы в аквариумы не попало ничего лишнего, например фекалии животных. А перед отправкой рыбы на прилавки магазинов или на кухню ресторана она также проходит строгий контроль. Специалисты проверяют, есть ли паразиты и другие болезнетворные микроорганизмы.

Но если вы приобретаете рыбу "из рук" или выловите ее из реки или озера сами, риск заразиться значительно возрастает. В этом случае сырую рыбу есть нельзя.