"Проглотить язык" - это выражение, которое вы не должны понимать буквально. Фактически это невозможно, поскольку язык прочно закреплен в полости рта уздечкой.

Можно ли проглотить язык

Существует заблуждение, что человек может проглотить свой язык во время эпилептического приступа, во время сна или обморока. Но это лишь миф.

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Однако есть незначительный риск перекрытия дыхательных путей языком. Во время сна это маловероятно, поскольку ваш организм автоматически просыпается, если что-то препятствует дыханию.

Во время эпилептического приступа подобная ситуация может возникнуть, но это не означает, что вам нужно вставлять в рот пострадавшего ложку, пальцы или любой другой объект. Это может быть опасным и вызвать травмы или блокирование дыхательных путей. Лучше всего подложить под голову что-то мягкое и, если дыхание затруднено, перевернуть человека на бок, оставаясь с ним до окончания приступа.

Что делать, если человек перестал дышать

Если человек перестает дышать, его не следует переворачивать на бок. Вместо этого:

Положите одну руку на лоб. Вторую руку положите под подбородок, Запрокиньте голову человека, не меняя положения шеи. Не обхватывайте шею и не тяните за нее. Удерживая руку на лбу, наклонитесь над пострадавшим. В течение десяти секунд наблюдайте за грудной клеткой и слушайте, появилось ли дыхание.

Есть одна ситуация, при которой человек теоретически может проглотить язык – если случайно откусит его часть. Это может произойти во время занятий спортом, в результате автомобильной аварии или во время драки. Однако вероятность такого события небольшая, а вероятность того, что откушенный кусок проглотят, еще меньше.