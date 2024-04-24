"Проковтнути язик" - це вираз, який ви не маєте розуміти буквально. Фактично це неможливо, оскільки язик міцно закріплений в порожнині рота вуздечкою.

Чи можна проковтнути язик

Існує хибна думка, що людина може проковтнути свій язик під час епілептичного нападу, під час сну або непритомності. Але це лише міф.

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Однак є незначний ризик перекриття дихальних шляхів язиком. Під час сну це малоймовірно, оскільки ваш організм автоматично прокидається, якщо щось перешкоджає диханню.

Під час епілептичного нападу подібна ситуація може виникнути, але це не означає, що вам потрібно вставляти до рота постраждалого ложку, пальці чи будь-який інший об'єкт. Це може бути небезпечним і викликати травми або блокування дихальних шляхів. Найкраще підкласти під голову щось м'яке і, якщо дихання утруднене, перевернути людину на бік, залишаючись з нею до закінчення нападу.

Що робити, якщо людина перестала дихати

Якщо людина перестає дихати, її не слід перевертати на бік. Замість цього:

Покладіть одну руку на чоло. Другу руку покладіть під підборіддя, Закиньте голову людини, не змінюючи положення шиї. Не охоплюйте шию та не тягніть за неї. Утримуючи руку на лобі, нахилиться над постраждалим. Протягом десяти секунд спостерігайте за грудною клітиною та слухайте, чи з'явилося дихання.

Є одна ситуація, за якої людина теоретично може проковтнути язик – якщо випадково відкусить його частину. Це може статися під час занять спортом, внаслідок автомобільної аварії чи під час бійки. Однак ймовірність такої події невелика, а ймовірність того, що відкушений шматок проковтнуть, ще менше.