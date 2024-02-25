Действительно ли от пива быстрее растет живот

Так называемый "пивной живот" - это абдоминальный или верхний тип ожирения, при котором жир откладывается в области талии и верхней части туловища. Несмотря на название, такое ожирение вызывает не только пиво. Любые калории - алкоголь, сладкие напитки или большие порции пищи - увеличивают количество жира на животе.

Почему возникает пивной живот

Вес тала зависит от трех основных факторов: количества калорий, которую потребляются в день, количество калорий, которые сжигаются и возраста. Если употреблять больше калорий, чем сжигать, это приведет к жировым отложениям.

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Пиво, как и любой другой алкогольный напиток, может косвенно влиять на увеличение обхвата талии, например, если пить его с пиццей, гренками или другой высококалорийной или жирной пищей. Употребление алкоголя может повлиять на способность организма эффективно сжигать жир. Печень будет расщеплять алкоголь, прежде чем дойдет до жира.

Кроме того, влиять на накопление жира на животе может старение. С возрастом человек теряет мышечную ткань, особенно если он не активен. Потеря мышечной массы, свою очередь, снижает скорость сжигания калорий. Это мешает поддерживать здоровый вес.

Согласно рекомендациям по питанию, мужчинам в возрасте 50 лет нужно примерно на 200 калорий в день меньше, чем в 30 лет. Наследственность также может повышать возможность ожирения. Однако баланс между потребляемыми калориями и активностью влияет на вес независимо от возраста и генетики.

Чем опасен живот

Для мужчин окружность талии более 102 см указывает на нездоровую концентрацию жира и повышает риск проблем со здоровьем. Проблема с жиром на животе заключается в том, что он не ограничивается подкожным жиром, а также включает висцеральный жир, который размещается глубоко внутри живота и окружает внутренние органы.

Независимо от общего веса, большое количество жира на животе увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, повышенного артериального давления, инсулинорезистентности, снижение чувствительности инсулинозависимых клеток к действию инсулина, диабета второго типа, колоректального рака, апноэ во сне, преждевременной смерти по любой причине.