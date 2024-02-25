Чи справді від пива швидше росте живіт

Так званий "пивний живіт" – це абдомінальний або верхній тип ожиріння, при якому жир відкладається в області талії та верхній частині тулуба. Попри назву, таке ожиріння викликає не лише пиво. Будь-які калорії – алкоголь, солодкі напої чи великі порції їжі – збільшують кількість жиру на животі.

Чому виникає пивний живіт

Вага тала залежить від трьох основних факторів: кількісті калорій, яку споживаються на день, кількість калорій, які спалюються та віку. Якщо вживати більше калорій, ніж спалювати, це призведе до жирових відкладень.

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Пиво, як і будь-який інший алкогольний напій, може опосередковано впливати на збільшення обхвату талії, наприклад, якщо пити його з піцою, грінками або іншою висококалорійною або жирною їжею. Вживання алкоголю може вплинути на здатність організму ефективно спалювати жир. Печінка розщеплюватиме алкоголь, перш ніж дійде до жиру.

Крім того, впливати на накопичення жиру на животі може старіння. З віком людина втрачає м'язову тканину, особливо якщо вона не активна. Втрата м'язової маси, своєю чергою, знижує швидкість спалювання калорій. Це заважає підтримувати здорову вагу.

Згідно з рекомендаціями щодо харчування, чоловікам віком 50 років потрібно приблизно на 200 калорій на день менше, ніж у 30 років. Спадковість також може підвищувати можливість ожиріння. Однак баланс між споживаними калоріями та активністю впливає на вагу незалежно від віку та генетики.

Чим небезпечний живіт

Для чоловіків окружність талії понад 102 см вказує на нездорову концентрацію жиру та підвищує ризик проблем зі здоров'ям. Проблема з жиром на животі полягає в тому, що він не обмежується підшкірним жиром, а також включає вісцеральний жир, який розміщується глибоко всередині живота та оточує внутрішні органи.

Незалежно від загальної ваги, велика кількість жиру на животі збільшує ризик серцево-судинних захворювань, підвищеного артеріального тиску, інсулінорезистентності, зниження чутливості інсулінозалежних клітин до дії інсуліну, діабету другого типу, колоректального раку, апное уві сні, передчасної смерті за будь-якої причини.