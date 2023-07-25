Может ли солнцезащитная пудра заменить солнцезащитный крем

Солнцезащитный крем не самая приятная ассоциация с летом: он часто оставляет на руках липкие следы, придает коже жирный блеск и загрязняет одежду. Но при всех своих недостатках соцзащита остается обязательной в косметичке.

Как действует солнцезащитная пудра

Солнцезащитная пудра смотрится так, как и звучит. Пудра из SPF – это тип солнцезащитного средства в виде порошка. Она содержит минералы, физически блокирующие ультрафиолет, например, оксид цинка или диоксид титана. В отличие от химических солнцезащитных средств, поглощающих ультрафиолетовые лучи, пудра из SPF отражает лучи от кожи.

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Большинство марок выпускают пудру, предназначенную для лица, однако по желанию пудру можно использовать на любом участке тела.

Плюсы солнцезащитной пудры

Как уже можно было догадаться, одно из преимуществ пудры из SPF – удобство. Ее легко наносить и повторно использовать в течение дня поверх макияжа. К тому же она не оставляет чувство жирности или липкости, а наоборот – матирует кожу, лишает жирного блеска. Еще один бонус: по сравнению с традиционными солнцезащитными средствами пудра реже вызывает раздражение кожи.

Недостатки солнцезащитной пудры

Хотя пудра хорошо подходит для людей с чувствительной кожей, в ее составе могут оказаться отдушки и консерванты, которые могут вызвать негативную реакцию у людей с контактным дерматитом, розацеа или экземой. Так что при наличии особенностей кожи лучше подбирать пудру вместе с дерматологом.

Важно: вдыхание порошка SPF может оказывать негативное влияние на здоровье легких. Хотя риск минимален, эксперты рекомендуют наносить пудру SPF осторожно, чтобы ее случайно не вдохнуть. Для этого можно попытаться наносить SPF-пудру кисточкой.

Может ли солнцезащитная пудра замены крем

Нет к сожалению. Хотя пудра из SPF может обеспечить какую-то защиту от солнца, она не так эффективна, как традиционные санскрины. Американская академия дерматологии рекомендует использовать крем из SPF 30 каждый день и SPF 50 или выше, если вы планируете задержаться на солнце. Непонятно, может ли пудра из SPF обеспечить такой уровень защиты, поскольку исследования ее эффективности ограничены.

Пудру из SPF можно нанести сверху на солнцезащитный крем, чтобы он не раздражал своим блеском, но она не должна быть единственным средством защиты от солнца.