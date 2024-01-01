Может желтеть кожа от моркови и насколько это опасно

Это может быть. Правда, чтобы добиться пожелтения, придется съедать около 10 морковок в день. А если сократить количество оранжевых фруктов и овощей в рационе, цвет кожи нормализуется.

Чем отличается от желтухи

Такое состояние называется каротинемия, каротинодермия или каротиновая желтуха. Но она существенно отличается от "обычной" желтухи, которая развивается, когда организм не успевает избавляться от желчного пигмента билирубина (он образуется при разрушении эритроцитов).

Также на тему Почему могут воспалиться ясная и как снять дискомфорт

Различаются даже симптомы – при каротинемии:

кожа становится именно желтой (при желтухе – бронзовой);

окрашивается чаще всего только лица, ступни и ладони;

белки глаз не желтеют;

угрозы для жизни нет.

Насколько опасно это состояние

Вернемся к моркови: в ней, а также в абрикосах, манго, апельсинах, мандаринах, тыкве, хурме и сладком картофеле содержится пигмент бета-каротин. Это провитамин, который необходим организму для синтеза витамина A.

Усваивается бета-каротин в печени – и для этого процесса нужны липиды. Если пигмент поступает очень много – или не хватает жиров, – печень не успевает его переработать. Когда молекулы свободного каротина попадают в кровь, ткани начинают желтеть.

Но каротинемия мало того, что не опасна для здоровья и "лечится" обычной коррекцией рациона, да еще и труднодоступна. Дело в том, что в моркови содержится около 4 мг бета-каротина. Чтобы пожелтеть, человеку придется потреблять от 20 до 50 мг ежедневно в течение нескольких недель. В пересчете на моркови это примерно 10 плодов в день.

Поэтому, в принципе, если вы очень любите морковь или хотите поиграть в хамелеоне, можно не переживать. Но полезнее не налегать на один фрукт или овощ, а соблюдать сбалансированную диету.