Чи може жовтіти шкіра від моркви та наскільки це небезпечно

Це можливо. Щоправда, щоб досягти пожовтіння, доведеться з'їдати близько 10 морквин на день. А якщо скоротити кількість помаранчевих фруктів та овочів у раціоні, колір шкіри нормалізується.

Чим відрізняється від жовтяниці

Такий стан має назву – каротинемія, каротинодермія або каротинова жовтяниця. Але вона суттєво відрізняється від "звичайної" жовтяниці, яка розвивається, коли організм не встигає позбавлятися жовчного пігменту білірубіну (він утворюється при руйнуванні еритроцитів).

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Розрізняються навіть симптоми – при каротинемії:

шкіра стає саме жовтою (при жовтяниці – бронзовою);

забарвлюється найчастіше лише обличчя, ступні та долоні;

білки очей не жовтіють;

загрози життю немає.

Наскільки небезпечний цей стан

Повернемося до моркви: в ній, а також в абрикосах, манго, апельсинах, мандаринах, гарбузі, хурмі та солодкій картоплі міститься пігмент бета-каротин. Це провітамін, який потрібний організму для синтезу вітаміну A.

Засвоюється бета-каротин у печінці – і ще для цього процесу потрібні ліпіди. Якщо пігменту надходить дуже багато – або бракує жирів, – печінка не встигає його переробити. А коли молекули вільного каротину потрапляють у кров, тканини починають жовтіти.

Але каротинемія мало того, що не небезпечна для здоров'я і "лікується" звичайною корекцією раціону, так ще й важкодосяжна. Річ у тім, що в моркві міститься близько 4 мг бета-каротину. А щоб пожовтіти, людині доведеться споживати від 20 до 50 мг щодня протягом кількох тижнів. У перерахунку на моркви це приблизно 10 плодів на день.

Тому в принципі, якщо ви дуже любите моркву чи хочете пограти в хамелеоні, можна не переживати. Але корисніше не налягати на один фрукт чи овоч, а дотримуватися збалансованої дієти.