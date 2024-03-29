Мигрень - периодические атаки сильной головной боли, которые сопровождаются тошнотой, рвотой, повышенной чувствительностью к свету и звуку. От обычной головной боли мигрень отличается интенсивностью и характером проявлений.

Вопрос о том, передается ли мигрень по наследству, интересует многих, кто страдает от этого заболевания и беспокоится о своих детях.

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Наследственность мигрени

Начинается мигрень, как правило, в молодом возрасте. С годами уровень ее интенсивности меняется. У женщин вероятность возникновения мигрени втрое выше, чем у мужчин.

Исследования показывают, что мигрень имеет явную генетическую предрасположенность. И хотя четкой схемы наследования пока нет, более чем у половины людей с мигренью по крайней мере один член семьи также страдает этим заболеванием. Ученые определили несколько генов, которые могут играть роль в развитии этого состояния. Это не значит, что если у отца мигрень, у ребенка она обязательно будет. Однако риск ее возникновения значительно выше.

Семейная гемиплегическая мигрень

Это редкий подтип мигрени, который связан с дефектами генов на 1, 2 или 19 хромосоме. Для такой мигрени характерны следующие неврологические симптомы:

нарушение зрения;

онемение лица или конечностей;

проблемы с речью;

двигательные нарушения.

Семейная гемиплегическая мигрень изучена лучше всего. Несмотря на наличие мигрени в семье, не все ее члены обязательно будут страдать от нее. Симптомы у разных людей существенно могут отличаться по тяжести и частоте.

Внешние факторы

Кроме генетики, на развитие мигрени могут влиять и внешние факторы: стресс, недостаток сна, питание и другие. Управление этими факторами помогает снизить частоту и интенсивность приступов.