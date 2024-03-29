Мігрень – періодичні атаки сильного головного болю, які супроводжуються нудотою, блюванням, підвищеною чутливістю до світла та звуку. Від звичайного головного болю мігрень відрізняється інтенсивністю та характером проявів.

Питання про те, чи передається мігрень у спадок, цікавить багатьох, хто страждає від цього захворювання та турбується про своїх дітей.

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Спадковість мігрені

Починається мігрень, як правило, у молодому віці. З роками рівень її інтенсивності змінюється. У жінок ймовірність виникнення мігрені втричі вища, ніж у чоловіків.

Дослідження показують, що мігрень має явну генетичну схильність. І хоча чіткої схеми успадкування поки немає, більш ніж у половини людей з мігренню принаймні один член сім'ї також страждає на це захворювання. Вчені визначили кілька генів, які можуть грати роль у розвитку цього стану. Це не означає, що якщо у батька мігрень, у дитини вона обов'язково буде. Проте ризик її виникнення значно вищий.

Сімейна геміплегічна мігрень

Це рідкісний підтип мігрені, який пов'язаний з дефектами генів на 1, 2 або 19 хромосомі. Для такої мігрені характерні такі неврологічні симптоми:

порушення зору;

оніміння обличчя чи кінцівок;

проблеми з промовою;

рухові порушення.

Сімейна геміплегічна мігрень вивчена найкраще. Попри наявність мігрені в сім'ї, не всі її члени обов'язково страждатимуть від неї. Симптоми у різних людей істотно можуть відрізнятися за тяжкістю та частотою.

Зовнішні фактори

Крім генетики, на розвиток мігрені можуть впливати й зовнішні чинники: стрес, брак сну, харчування та інші. Управління цими факторами допомагає знизити частоту та інтенсивність нападів.