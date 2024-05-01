Могут ли геи стать донорами крови в Украине

В сети распространяют информацию, якобы представителям ЛГБТ-сообщества в Тернополе запрещено сдавать донорскую кровь. Как "доказательство" пользователи приводят данные с сайта Тернопольского областного центра службы крови относительно противопоказаний к донорству.

На официальном сайте Тернопольского областного центра службы крови действительно опубликована информация о перечне заболеваний, противопоказания к донорству и формы рискованного поведения.

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Среди противопоказаний отсутствует категория представителей ЛГБТ-сообщества. Хотя в вебархиве сохранилась предыдущая версия страницы, где действительно отмечали о запрете донорства из-за гомосексуальных отношений.

Донорство крови ЛГБТ-сообществом

Однако сейчас представители ЛГБТ-сообщества свободно могут быть донорами. Тернопольский областной центр службы крови на своей странице в фейсбуке также опроверг сообщения о запрете донорства из-за гомосексуальных отношений.

Скриншот сообщения Тернопольского областного центра службы крови

Однако стать донором крови представитель ЛГБТ-сообщества мог не всегда. Только в 2021 году эту категорию убрали з критериев противопоказания к донорству. Зато гомосексуальные отношения отнесли к форме рискованного сексуального поведения, которая на самом деле может быть присуща любым людям.

К рискованному сексуальному поведению преимущественно относят половые отношения без контрацепции и частую смену сексуальных партнеров. Также преимущественно вспоминают о мужчинах, которые имеют сексуальные отношения с представителями своего пола. Это могут быть не только представители ЛГБТ-сообщества, а любые мужчины, которые по крайней мере раз в жизни имели такой контакт.

Такое сексуальное поведение считается рискованным из-за повышенного риска инфицирования ВИЧ, гепатитами и другими инфекционными болезнями. По последним данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 2022 год, в Украине показатель инфицированности ВИЧ среди мужчин, которые имели сексуальные отношения с мужчинами, составляет 2,4%.

Однако представители ЛГБТ-сообщества все равно могут стать донорами. Их кровь не имеет никаких отличий и подходит к переливанию любым другим людям. Более того, сам донор не обязан рассказывать о своей сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Противопоказания для донорства крови

К тому же существуют реальные противопоказания по донорству, которые касаются всех, а не только ЛГБТ-сообщества. Донорами не могут быть лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями, патологической склонностью к кровотечениям, сахарным диабетом, заболеваниями центральной нервной системы и тому подобное.

Ранее в Министерстве здравоохранения Украины призвали сдавать кровь на нужды госпиталей, гражданских больниц и стабилизационных пунктов. Чтобы сдать кровь, стоит обратиться в любой центр крови в большом городе или ближайшей районной больницы в поселке. Также за 48 часов до донорства нельзя употреблять алкогольные напитки, жирную, жареную и копченую пищу. А также не употреблять анальгетики и аспирин за три дня до донорства и не курить за час до сдачи крови.