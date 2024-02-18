Молочные зубы во взрослом возрасте: почему такое случается и как за ними ухаживать

За молочными зубами у взрослых нужно ухаживать так же как за постоянными. Их можно лечить и, если нужно, удалять. Чтобы уточнить, какие процедуры нужны в вашем случае, лучше проконсультироваться со стоматологом.

Молочные зубы имеют важную функцию: помогают ребенку жевать, говорить и нужны для правильного формирования челюсти. Они удерживают место для постоянных зубов, растущих под молочными.

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Почему молочные зубы не выпадают

К 3 годам большинство детей уже имеют 20 молочных зубов. Первые постоянные зубы прорезаются в 6 – 7 лет. А к 13 годам у ребенка обычно 28 постоянных зубов. Последними появляются зубы мудрости, они обычно начинают прорезаться в возрасте от 17 до 21 года.

Иногда некоторые молочные зубы остаются и соседствуют с постоянными. Вот почему так может быть:

Наследственные факторы. Если такие особенности случались у близких родственников.

Постоянный зуб развивается за десной. Такой зуб называется ретинированным.

Постоянный зуб растет неправильно.

Лишние зубы или гипердонтия. Они могут препятствовать прорезыванию постоянных зубов. А также вызывают смещение и ретинирование зубов.

Анатомические особенности. Когда для постоянного зуба нет места между соседями.

Гипердонтия. Врожденное отсутствие зуба. У людей с гипердонтией молочные зубы часто остаются дольше, чем у других. Потому что нет постоянных зубов, которые могут их заменить.

Заболевания, влияющие на рост и развитие костей: рахит, гипотиреоз, фиброзная дисплазия.

Нарушение развития кости, при которой нормальная костная ткань замещается фиброзно-костной.

Как взрослым ухаживать за молочными зубами

За молочными зубами нужно ухаживать так же как и за постоянными: чистить дважды в день пастой с фтором и ежедневно использовать зубную нить.

Иногда стоматолог может нанести герметик на молочный зуб, чтобы была дополнительная защита от кариеса. У взрослых молочные зубы могут расти здоровыми и отличаться от постоянных только внешне. Часто это портит эстетику улыбки, особенно если речь идет о передних зубах.

Но стоматолог может нарастить зуб до нужного размера и формы. Если молочный зуб не имеет крепкой и глубокой корневой структуры, стоматолог может его удалить. После этого есть несколько вариантов. Установить имплант, постоянный протез или частичный протез для заполнения промежутка.