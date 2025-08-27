Новое исследование открывает интересные подробности о том, как молочные продукты способны влиять на наше здоровье, изменяя состав бактерий, обитающих на стенках кишечника. Именно эти микроорганизмы играют решающую роль в пищеварении, поддержании иммунитета и даже влияют на наше настроение.

Мир кишечного микробиома до сих пор остается загадкой для науки – его уникальность и сложность поражают воображение. Оставить влияние на эту микроскопическую экосистему могут даже простые изменения в рационе, например потребление молочных продуктов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Nutrients.

Новое исследование влияния молочных продуктов

Свежее исследование с участием 34 взрослых доказывает: регулярное употребление молока, сыра или йогуртов не только добавляет вкуса ежедневному питанию, но и обогащает бактериальное разнообразие непосредственно у стенок кишечника – именно там, где формируются ключевые процессы нашего здоровья.

Традиционные опыты чаще всего опираются на анализ кала – но это лишь верхушка айсберга; настоящее состояние микрофлоры, населяющей нашу пищеварительную систему, скрывается глубже. Собранные методом биопсии образцы показали, что те, кто любит молочные продукты, имеют больше полезных бактерий в слое, прилегающем к слизистой кишечника.

Молоко благоприятно влияет на кишечник

Также обнаружили, что разные виды молочных продуктов по-разному влияют на микробиом. Например, у любителей молока случалось больше Faecalibacterium – бактерий, вырабатывающих бутирят, полезную для здоровья кишечных клеток короткоцепочечную жирную кислоту. Также у этой группы фиксировали повышение уровня Akkermansia – микроба, который ассоциируется с лучшим метаболизмом и сильной защитой слизистой оболочки.

В то же время потребление сыра приводило к уменьшению количества некоторых других бактерий, в частности Bacteroides и Subdoligranulum (последние тоже производят бутирят). А вот у йогурта подобный эффект был менее выраженным: популярные пробиотические культуры Lactobacillus и Bifidobacterium встречались в исследуемых образцах в очень низких концентрациях.

Бактерии, которые плотно заселяют стенки кишечника, не просто помогают пищеварению – они тесно взаимодействуют с иммунной системой и определяют общее состояние организма.

Для тех, кто хорошо переносит молоко и его производные, регулярное их употребление может положительно влиять на богатство и разнообразие кишечной микрофлоры. А тем, кто не может употреблять из-за непереносимости лактозы, эксперты советуют обратить внимание на растительные источники пребиотиков: фасоль, овсянку, бананы и лук.