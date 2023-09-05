Сильно потеют ладони: как это побороть

Потоотделение – это обычный физиологический процесс. Благодаря ему происходит терморегуляция – поддержание температуры тела вне зависимости от окружающей среды. Но иногда что-то идет не так, и некоторые части тела потеют слишком сильно.

Человек потеет сильнее, если ему жарко во время физических и эмоциональных нагрузок. В норме руки потеют при тех же условиях – это не патология. Принять какие-либо меры нужно, только если вы чувствуете дискомфорт.

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Как побороть повышенную потливость ладоней.

Состояние чрезмерного потоотделения называют гипергидрозом. Чтобы справиться с ним необходимо обратиться к врачу, выяснить причину и подобрать медикаментозное или хирургическое лечение.

Воздействие может быть местным (ионофорез, ботулинотерапия) или системным (прием антидепрессантов, антихолинергических препаратов). Хирургической тактикой будет симпатэктомия – резекция симпатического нервного ствола.

Но можно и уменьшить потливость без помощи врачей:

Чаще мойте руки. Это простое и знакомое каждому правилу гигиены поможет буквально смыть секрет потовых желез с кожи рук, снижая возможность развития осложнений повышенного потоотделения (мацерации, кожных инфекций), обеспечит лучше эмоциональный комфорт.

Держите руки сухими. Вытирайте кожу рук досуха или используйте электрополотенце после каждого контакта с водой или влажными поверхностями.

Носите перчатки только в холодное время года. Руки по возможности должны иметь прямой контакт с воздухом. Если ваша работа требует ношения перчаток, старайтесь почаще снимать их хотя бы на время. При смене перчаток желательно мыть и вытирать досуха руки.

Обратите внимание на уровень тревожности. Часто повышенное потоотделение на коже встречается при высоком уровне тревоги. Простой скрининг для этого состояния – Шкала тревоги Бека, с его результатами вы можете обратиться к психотерапевту, врачу-психиатру или неврологу. Чрезмерная потливость может спровоцировать social anxiety – состояние, при котором взаимодействие с людьми значительно повышает уровень тревоги. В этом случае важно обратиться за помощью к психотерапевту.

Используйте антиперспирант. Простой и доступный способ. Выбрать подходящее средство поможет врач-дерматолог.